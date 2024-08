Próximo varejista de moda enfrenta fechamento na Alemanha

Após o fechamento da loja de moda Esprit, outra cadeia deve enfrentar a falência. O proprietário, segundo o administrador da falência, não tinha interesse em vender para um investidor. Cerca de 300 empregos estão em risco.

A marca de moda Scotch & Soda está prestes a fechar suas quase 40 lojas na Alemanha até o final de agosto. Cerca de 290 empregos podem ser perdidos, de acordo com o administrador provisório de falência Holger Rhode. A maioria das lojas terá seu último dia de venda neste sábado. Cerca de cinco lojas poderão continuar operando por um pouco mais para liquidar o estoque restante.

Os funcionários foram notificados na terça-feira, disse Rhode. A maioria dos funcionários deve ser demitida até o final de setembro. O proprietário da marca e o estoque, um fundo de private equity com sede nos EUA, não tinha interesse em entregá-los a um novo investidor ou negociar uma licença correspondente, segundo relatórios.

De acordo com Rhode, negociações estão em andamento com uma cadeia de varejo de moda sobre a possibilidade de aquisição de locais e funcionários. No entanto, um investidor precisaria fechar um acordo com os proprietários dos imóveis. Metade das lojas da cadeia fica em Baden-Württemberg e Renânia do Norte-Vestfália.

A subsidiary alemã da marca de moda holandesa Scotch & Soda, Scotch & Soda Retail GmbH, apresentou pedido de falência no tribunal regional de Düsseldorf em junho. A última receita anual relatada da empresa na Alemanha foi de 25 milhões de euros. A empresa-mãe recentemente falida na Holanda também encerrou suas operações.

No início do mês, a Esprit anunciou que fecharia todas as suas lojas na Alemanha e encerraria as operações até o final do ano. Cerca de 1.300 empregos serão perdidos. Embora as operações da empresa fora da Europa permaneçam inalteradas, a Alemanha era seu principal mercado.

Compras online em vez de lojas físicas

A indústria da moda está passando por uma fase difícil, com vários falecimentos recentes. Lojas como o grupo de departamentos Galeria Karstadt Kaufhof, o varejista de moda de Düsseldorf Peek & Cloppenburg e o fabricante de moda Gerry Weber também apresentaram pedido de falência. Os varejistas têm lutado com a cautela do consumidor há algum tempo. De acordo com uma recente pesquisa da Idealo, os consumidores estão economizando mais em roupas do que em outros bens de consumo.

Apesar de o faturamento do setor varejista de tecidos, vestuário e calçados ter recentemente sido ligeiramente maior do que em 2019, muitos varejistas estão ganhando menos devido ao aumento significativo dos custos de energia, trabalho e aluguel.

Além disso, cada vez mais consumidores estão optando por compras online em vez de lojas físicas. Fornecedores asiáticos como Shein e Temu estão pressionando o mercado com suas ofertas baratas e estão capturando uma parte do segmento sensível ao preço. Embora o boom online tenha desacelerado, a participação estabilizou em um nível alto, especialmente em moda e vestuário. De acordo com as figuras do recente Online Monitor da associação de varejo, cerca de 20 bilhões de euros, ou quase um quarto do faturamento online total na Alemanha, são gerados por esse setor. A participação online do mercado total de moda e vestuário é de mais de 40% - a mais alta de qualquer setor. Enquanto isso, as vendas em lojas físicas caíram cerca de 17% desde 2019.

No setor varejista físico, menos faturamento é gerado na mesma área, de acordo com o especialista Marco Atzberger do EHI Retail Institute. Grandes players como Zara e H&M vêm reduzindo o número de lojas há anos. "Outros provedores reagem mais tarde ou não podem reagir rapidamente devido a contratos de aluguel em andamento." Isso levou a desequilíbrios e falências em marcas conhecidas, como Esprit.

O impacto econômico desses fechamentos é significativo, com cerca de 630 empregos em risco entre Esprit e Scotch & Soda na Alemanha. A indústria da moda enfrenta desafios devido à cautela do consumidor, ao aumento dos custos e ao aumento das compras online, como mostrado pela alta participação online do mercado total de moda e vestuário, que chega a mais de 40%.

Leia também: