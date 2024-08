- Próximo lançamento do negócio de estilo de vida?

Meghan Markle, aos 43 anos, apresentou seu próximo empreendimento empresarial, American Riviera Orchard, em março, sem revelar quando seus produtos chegariam às prateleiras. Novos boatos sugerem que a linha de estilo de vida de Meghan fará sua estreia no mercado até o final do ano. Embora a data específica ainda esteja sob sigilo, uma fonte próxima à atriz ex-"Suits" contou à revista "People" que ela tem mantido-se ocupada nos bastidores.

Rumores surgiram de que o lançamento desse empreendimento teria sido adiado devido à suposta dificuldade de Meghan em encontrar um CEO para a American Riviera Orchard e relatos de alta rotatividade de funcionários. No entanto, a fonte rapidamente desmentiu esses boatos, insistindo em sua falsidade.

Os Sussexes se despediram de pelo menos seis funcionários desde sua saída do Reino Unido e mudança para os EUA. A última saída relatada foi a do chefe de gabinete conjunto, Josh Kettler, que apresentou sua renúncia após um breve mandato de três meses.

Artigos para o lar da American Riviera Orchard

Parte do nome da American Riviera Orchard é inspirada na residência preferida de Meghan e Harry em Montecito, Califórnia, também conhecida como a "Riviera Americana". Com base em um registro de marca feito pela equipe jurídica de Meghan, a marca planeja vender louças, copos, tecidos para cozinha, geleias, conservas, marmeladas, spreads, livros de receitas e vários outros itens.

Anteriormente, Meghan havia mergulhado no setor de estilo de vida e fundou o blog de estilo de vida, "The Tig" (batizado em homenagem a seu vinho preferido), em 2014. No entanto, ela decidiu encerrar o site logo após anunciar seu noivado com o príncipe Harry em 2017.

Após se distanciar da família real em janeiro de 2020, Meghan mergulhou em vários empreendimentos empresariais. Em uma entrevista ao "New York Times" após sua recente viagem quasi-real à Colômbia, Meghan afirmou, "Eu frequentemente me pego passando horas online, procurando marcas. Sempre que estou online, navegando ou lendo algo, procuro designers promissores, especialmente de outros países".

Apesar da declaração de Meghan Markle sobre seus hábitos online, a data de início das ofertas de produtos da American Riviera Orchard remains desconhecida, com apenas um lançamento no final do ano sugerido. Devido às constantes mudanças na equipe dos Sussex, especulações sobre potenciais atrasos no lançamento do empreendimento surgiram.

