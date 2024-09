Próximo fechamento: Watergate Berlin, programado para fechar até o final de 2024

Um clube popular de Berlim, Wilde Renate, situado em Friedrichshain, anunciou seu fechamento até o final de 2025. Enquanto isso, o Watergate, situado no Spree em Kreuzberg, com uma rica história de mais de 22 anos, também encerrará suas operações até o final do ano, como sugerido pelos operadores através do Instagram. Espere grandes festas de despedida até o Réveillon.

Em uma publicação no Instagram, os operadores do Watergate confessaram: "Após cuidadosa reflexão, decidimos encerrar nossas operações de clube até o final do ano, sem renovar nosso contrato de aluguel." Os custos crescentes e uma cena de clube em mudança foram os principais motivos para essa decisão. Sua publicação no Instagram termina com: "A festa acabou - viva a festa."

Ulrich Wombacher, um dos três operadores do clube, contou ao "Berliner Zeitung" que a publicação foi inicialmente feita por eles. A mudança pós-pandemia teve um grande impacto no negócio, e a cultura do clube que outrora florescia já não é a mesma.

O fechamento prolongado dos clubes teve um impacto significativo na cena e a redução do turismo barato levou a uma queda na importância internacional de Berlim. Wombacher também compartilhou que os custos crescentes dos DJs, junto com o aumento dos festivais, tornaram as operações cada vez mais desafiadoras. "Quando o brilho do apelo turístico desaparece, resta Berlim não polida", acrescentou.

O encanto de Kreuzberg diminuiu, assolado por problemas de drogas, aumento da sem-teto e criminalidade. "Nada é eterno. Até os pubs de esquina de Berlim desapareceram." Wombacher pergunta: "Não é possível que os clubes sejam temporários, como um fenômeno cultural passageiro?"

Quanto ao financiamento do estado, Wombacher não está interessado. Ele acredita que "a cultura do clube funciona de forma diferente. (...) A cultura do clube é espontânea, pessoal. Você não pode confiná-la dentro de uma economia planejada, mesmo que tenhamos nos beneficiado do financiamento."

Recentemente, em agosto, a Wild Renate em Friedrichshain anunciou seu fechamento até o final de 2025. O proprietário optou por não renovar o contrato de aluguel.

Apesar dos anúncios de fechamento de clubes icônicos de Berlim, como a Wilde Renate e o Watergate, os amantes da música ainda podem esperar eventos animados de despedida até o Réveillon. Os custos crescentes e a mudança na cena do clube forçaram esses estabelecimentos a fecharem, levando os operadores a nostalgia sobre seus negócios outrora florescentes.

