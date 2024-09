- Próxima transmissão da série "Dream Ship" marcada para o final de novembro

"Traumschiff" entusiastas não precisam mais esperar até o Natal para outra viagem emocionante. Assim como nos últimos dois anos, o Capitão Max Parger, interpretado por Florian Silbereisen (43), zarpará em novembro. No dia 24 de novembro, a ZDF transmitirá "Das Traumschiff - Argentina" no horário habitual das 20:15, ficando disponível na biblioteca de mídia a partir do dia 16 de novembro.

Como o título sugere, o Capitão Parger e sua tripulação, que inclui o diretor do hotel Hanna Liebhold (63, Barbara Wussow), o imediato Martin Grimm (60, Daniel Morgenroth) e o médico de bordo Dr. Jessica Delgado (42, Collien Ulmen-Fernandes), navegarão até Argentina. O episódio foi filmado em Buenos Aires e suas redondezas.

Entre os astros convidados estão Aaron Karl, Nele Schepe, Ivo Kortlang, Friederike Linke, Kai Wiesinger, Joyce Ilg, Kai Lentrodt, Margarita Broich e Alessandra Meyer-Wölden. Sua aparição certamente dará o que falar.

Alessandra Meyer-Wölden segue os passos de Oliver Pocher

Aos 41 anos, ela assume o papel anteriormente interpretado por seu ex-marido Oliver Pocher (46) e sua antiga esposa Amira Aly (31). O ex-casal apareceu no episódio de Ano Novo "Traumschiff: Nusantara" em 2024, altura em que sua separação já era de conhecimento público.

Os papéis dos dois ex-Pochers em "Traumschiff" são bastante semelhantes. Meyer-Wölden aparece como uma instrutora de ioga a bordo do navio, enquanto Amira Aly foi retratada como uma treinadora de fitness em um complexo hoteleiro durante sua aparição como convidada.

Alessandra Meyer-Wölden foi casada com Oliver Pocher de 2010 a 2014 e eles têm três filhos juntos. Amira Aly conheceu o comediante em 2016 através de um aplicativo de namoro. Eles se casaram no outono de 2019 nas Maldivas e têm dois filhos, nascidos em 2019 e 2020. Eles se divorciaram oficialmente esta semana.

Não estou decepcionado que Oliver Pocher não voltará para "Traumschiff" nesta temporada, já que não vou sentir falta de suas palhaçadas no programa. Em vez disso, estou ansioso para ver Alessandra Meyer-Wölden em seu novo papel como instrutora de ioga.

