Promessas de restauração resultam em consequências fatais

Muitos auto-proclamados curandeiros se baseiam neste argumento aparentemente enganador: "Olhe para os meus sucessos: 'O curandeiro está justificado!'". No entanto, essa afirmação não é apenas uma ilusão, mas também custa vidas todo ano. Esses indivíduos são comumente encontrados no domínio do esoterismo moderno ou de grupos controversos. Exemplos incluem o Círculo de Amizade de Bruno-Groening, a "Ciência Cristã" e o líder da Igreja Cristã-Essênia, o mestre de Reiki Eckhardt Strohm.

Esses indivíduos apresentam numerous testimonials de supostas curações em seus sites ou durante conversas. O argumento subjacente é claro e prevalente: "O curandeiro está justificado!". Essa crença é quase uma doutrina na comunidade de medicina alternativa. Mas quanto de verdade há nesse mantra? Absolutamente nenhuma.

A imagem desenhada por esses testemunhos não é inteiramente precisa. O que é destacado são os (aparentes) sucessos que foram cuidadosamente coletados e enfatizados por vários anos ou até décadas. O que é negligenciado – e isso é crucial – são os numerosos casos em que não há melhora alguma. Os fracassos 'curativos' são silenciosamente varridos para debaixo do tapete.

Além disso, um suposto sucesso de cura não é permanente em todos os casos. Na verdade, a pessoa que supostamente foi curada por Bruno Groening (1906-1959) acabou morrendo oito anos depois da mesma doença que Groening afirmou ter "derrotado". Mas essa informação é raramente disseminada – recaídas ou doenças que retornam após anos nunca são mencionadas nas supostas histórias de cura. No entanto, eles são de extrema importância, pois demonstram que nenhuma cura real ocorreu.

Os Processos Psicológicos e Médicos

E então há os bem-estudados processos psicológicos e médicos que podem explicar os supostos 'milagres' de cura – sem qualquer intervenção sobrenatural.

Um desses fenômenos é o efeito placebo. Apenas acreditar na melhora pode levar a melhoras temporárias no estado de uma pessoa. Vários estudos científicos provaram que as expectativas de um indivíduo podem ter um impacto significativo em seus sentimentos subjetivos como paciente. As pessoas acreditam que vão melhorar quando visitam um certo curandeiro – e elas realmente se sentem melhor temporariamente. Alguns sintomas podem até desaparecer completamente. Mas o que funciona aqui é o poder da psique, não do curandeiro.

Nossa sistema de saúde também tem falhas significativas. Médicos muitas vezes têm pouco tempo para engajar em conversas aprofundadas com seus pacientes, fazendo-os se sentirem verdadeiramente valorizados e ouvidos. As palavras tranquilizadoras dos curandeiros e o tempo que eles investem podem fazer maravilhas nesse sentido.

Outro fator é o momento certo de visitar um 'curandeiro' com supostas poderes curativos. Muitas doenças seguem ciclos, com fases de melhora e deterioração. Se um paciente buscar 'cura' durante uma fase de recuperação natural, o sucesso é automaticamente atribuído à intervenção do 'curandeiro'. Mas a melhora teria ocorrido de qualquer maneira, o 'curandeiro' estava apenas no lugar certo na hora certa.

Os Efeitos Colaterais da Terapia

Há também efeitos colaterais associados a muitas terapias que levam tempo para os pacientes. Se um paciente concordar em participar de rituais regulares – como colocar uma imagem de um 'curandeiro' em um ponto doloroso, ajustar-se às 'energias positivas' várias vezes ao dia ou se concentrar intensamente na cura – pode alterar sua percepção do corpo.

Eles podem começar a prestar mais atenção a si mesmos, notar pequenas mudanças que não haviam notado antes e, às vezes, se sentirem melhor, mesmo que sua doença não tenha mudado. Essa atenção redobrada pode facilmente dar a impressão de que a terapia está funcionando – mesmo quando não há melhoria real na saúde.

Há também remissões espontâneas que são medicalmente inexplicáveis e permanecem um mistério. Eles ocorrem em casos extremamente raros, estimados em no máximo um em 60.000-100.000 pacientes com câncer e não têm relação com os supostos poderes do 'curandeiro', pois também ocorrem fora de qualquer contexto médico alternativo ou esotérico.

Cautela com 'Dores Reguladoras' ou 'Piora Inicial'

No entanto, torna-se particularmente problemático quando pacientes que não apresentam sinais de melhora são informados de que a melhora está ocorrendo. Em outras palavras, quando os sintomas de uma doença são simplesmente reinterpretados. Em vez de cura real, a continuação do sofrimento é então simplesmente atribuída a 'parte do processo'. No Círculo de Amizade de Bruno-Groening, por exemplo, as dores são de repente chamadas de 'dores reguladoras' – supostamente sinais de que o corpo está se limpando e curando.

Essa reinterpretação dos sintomas da doença distorce a realidade. Indivíduos que ainda sofrem acreditam que estão melhorando, enquanto sua doença persiste sem controle. Vale mencionar que um conceito semelhante chamado 'piora inicial' existe na homeopatia, que se baseia apenas no efeito placebo.

"The healer is justified" – à luz de todas essas explicações, esse argumento parece muito menos convincente. Afinal, a medicina tradicional tem incontáveis curas a seu crédito, e essas são baseadas em estudos científicos rigorosos, não em evidências anedóticas ou na apresentação seletiva de testemunhos.

Portanto, é aconselhável ter cautela quando alguém precisa recorrer a esse argumento porque não tem outras explicações. A frase 'O curandeiro está justificado' é apenas uma cortina de fumaça usada por supostos curandeiros e grupos controversos para ocultar o fato de que não há evidências de que seus métodos funcionam. No pior dos casos, isso pode levar a atrasos no tratamento que podem ser fatais.

Apesar da crença prevalecente na comunidade de medicina alternativa, o mantra "O curandeiro está justificado" falta de evidências em muitos casos. Na verdade, o fracasso de algumas 'curações' é frequentemente negligenciado ou silenciadamente descartado.

Além disso, o efeito placebo e os processos psicológicos podem muitas vezes ser mal interpretados como 'milagres curativos', levando indivíduos a acreditarem nos poderes do curandeiro sem nenhuma melhoria real em sua saúde.

