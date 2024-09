- Profissional de futebol Tyreek Hill sob prisão policial:

Em um ensolarado domingo, o wide receiver Tyreek Hill marcou um touchdown espetacular, dando início à campanha de futebol da sua equipe, o Miami Dolphins. Sua vitória sobre os Jacksonville Jaguars foi apertada, com um placar de 20:17. No entanto, algumas horas antes do jogo, Hill teve um encontro indesejável com a lei. Um policial de moto o parou por excesso de velocidade e por não estar usando cinto de segurança enquanto estava a caminho do estádio.

Um registro de corpo de um dos policiais envolvidos mostra Hill parado na beira da estrada em um veículo de alto desempenho. Logo em seguida, outros policiais de moto chegaram ao local, com um deles se aproximando do veículo de Hill e batendo na janela.

"Não bata na minha janela assim", Hill respondeu repetidamente, entregando seus documentos ao oficial através da janela aberta. "Tive que bater para chamar sua atenção", explicou o oficial.

"Me dê a minha multa e me deixe ir, estou atrasado.only do what you need to do", disse Hill, fechando a janela. O oficial insistiu, acabando por elevar a voz: "Mantenha a janela aberta ou eu vou arrastá-lo para fora do veículo."

A situação piorou rapidamente. O oficial e outro colega retiraram à força Hill do carro, o empurraram ao chão e o algemaram. "Quando lhe dizemos para fazer alguma coisa, você faz", disse um oficial. Depois de ser ajudado a se levantar, Hill foi instruído a sentar na calçada. Quando não obedeceu, um oficial o empurrou com força para o chão por trás. "Tive uma cirurgia no joelho", explicou Hill, mas os oficiais ignoraram sua declaração.

O Miami Dolphins, time de Hill, condenou fortemente o comportamento dos oficiais de polícia em um comunicado: "É tanto surpreendente quanto triste ver aqueles que são encarregados de proteger nossa comunidade recorrerem a uma força excessiva tão flagrante." Os companheiros de time de Hill, Calais Campbell e Jonnu Smith, também estavam presentes durante o incidente.

"Reconhecemos que a maioria dos oficiais serve à nossa comunidade com integridade e dedicação a proteger todos os cidadãos", disse o Dolphins. "No entanto, como mostrado no vídeo lançado esta noite, alguns oficiais confundem suas responsabilidades e compromisso com o serviço com poder mal direcionado." A equipe da NFL pediu por ação rápida e decisiva contra os oficiais que exibiram tal comportamento repreensível.

Mais tarde, Hill afirmou que tinha sido respeitoso com os oficiais: "Não fui desrespeitoso, é assim que fui criado. Não xinguei, nada disso. Ainda estou tentando entender isso."

As opiniões sobre X (anteriormente Twitter) estão polarizadas: "Ambas as partes são responsáveis pela escalada, incluindo Tyreek, que não obedeceu e intensificou a situação desnecessariamente, e os oficiais que foram excessivamente agressivos", diz um comentário.

Outro comentário diz: "Que regra Tyreek Hill quebrou quando os oficiais o apreenderam e o algemaram? Isso é ridículo, um claro caso de abuso de poder e violação dos seus direitos. Injustificado e intolerável."

"Ele escapou ileso porque... é Tyreek Hill."

"Provavelmente passaria o dia na cadeia se fosse pego. Ele escapou ileso porque... é Tyreek Hill."

"Eles fizeram o seu trabalho. Tyreek Hill deveria ter agido como um adulto e apenas obedecido às suas demandas. Crise evitada."

Segundo notícias da mídia, um dos oficiais foi inicialmente colocado em licença. "Isso lhe diz tudo o que precisa saber", comentou Hill ao saber do incidente. O companheiro de time de Hill, Calais Campbell, que tentou intervir e foi algemado por um breve momento, disse: "Isso faz sentido." Ele descreveu a situação como "extrema".

O agente de Hill, Drew Rosenhaus, falou sobre o vídeo que circula da prisão para a ESPN. "Isso é loucura, nunca vi nada igual", disse ele, achando que as ações da polícia foram "innecessárias". No entanto, o assunto mais importante, ele enfatizou, era "o bem-estar de Tyreek, tanto fisicamente quanto mentalmente".

