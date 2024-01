Proezas que desafiam a gravidade em exibição na Final Mundial do Red Bull Paper Wings

Na final mundial do Red Bull Paper Wings, a 14 de maio, um concorrente lançou um avião de papel com 200,49 pés - quase o comprimento de seis autocarros escolares colocados de ponta a ponta.

Realizado no Hangar-7 do Aeroporto de Salzburgo, o evento é o campeonato mundial oficial de aviões de papel e consiste em três categorias: distância mais longa, tempo de voo mais longo e acrobacias aéreas.

Os pilotos de distância e de tempo de antena construíram os seus aviões dobrando uma única folha normalizada de papel A4 fornecida pelos organizadores. As regras ditam que não pode haver outras modificações, tais como cortar, rasgar, colar ou agrafar.

No entanto, para a prova de acrobacias aéreas, são permitidos vários tipos de aviões de papel, sem restrições quanto ao tamanho, qualidade do papel ou técnica de construção.

Lazar Krstić - vencedor da categoria de distância - vingou o seu segundo lugar em 2019. Desde então, ele está determinado a conquistar a vitória, passando os três anos intermediários redesenhando seu avião, refinando sua técnica de arremesso e até mesmo adicionando mais de 20 quilos de músculo ao seu físico para obter potência e força extras. Yicheng Sun, da Grã-Bretanha, terminou em segundo lugar, com um lançamento de 187,4 pés.

Rana Muhammad Usman Saeed, do Paquistão, venceu a prova de tempo de antena com um voo de 14,86 segundos, quase dois segundos mais longo do que o segundo classificado, Esteban Neira, do Chile.

A categoria de acrobacias aéreas foi avaliada de forma mais subjectiva por um painel de jurados que atribuiu pontos com base na criatividade, no desempenho geral do voo e na proficiência técnica.

Lee Seunghoon, da Coreia do Sul, foi o vencedor nesta disciplina graças à sua atuação de um minuto com uma coreografia mágica e aviões que desafiavam a gravidade, girando e rodando no ar.

Após a sua atuação vencedora, Lee pediu a sua namorada em casamento - com um avião de papel, claro.

Fonte: edition.cnn.com