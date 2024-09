Procurando um relógio e um dispositivo móvel em Solingen, segundo os inquisidores.

Três semanas após um ataque a faca brutal em um festival da cidade de Solingen, que deixou três pessoas mortas e oito feridas, as autoridades estão pedindo ajuda ao público. A polícia do estado de Renânia do Norte-Vestfália lançou uma busca pública através de seu portal para espalhar a palavra sobre um telefone celular Samsung extraviado e um relógio analógico.

A descrição na plataforma pergunta: "Alguém pode fornecer informações sobre o telefone celular mostrado da marca Samsung ou o relógio analógico retratado? É possível que o telefone celular tenha sido perdido ou abandonado em más condições em Solingen-Mitte em 23 de agosto de 2024 ou 24 de agosto de 2024. Alguém encontrou o telefone celular?"

Recentemente, a polícia de Solingen realizou uma busca em uma área verde perto de uma parada de ônibus. O principal suspeito é acreditado ter embarcado em um ônibus dessa parada antes de deixar a cena na noite do tragédia.

Terror Ataca Festival da Cidade de Solingen

Na noite de 23 de agosto, um indivíduo causou caos no festival da cidade de Solingen ao esfaquear três pessoas até a morte e deixar oito outras feridas. O principal suspeito, Issa Al H., um homem de 26 anos, está detido, enfrentando acusações de assassinato. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ato hediondo.

Interessantemente, "Der Spiegel" relatou que os investigadores entraram em posse de um telefone que se acredita pertencer a Issa Al H. Este dispositivo, de uma marca chinesa, foi encontrado em um campo próximo ao evento. Há outro telefone e um tablet que foram descobertos em uma rede de esgoto anteriormente, mas eles não parecem pertencer a Issa Al H. A porta-voz da Procuradoria Federal recusou-se a comentar sobre o assunto.

