Previsões de Institutos Baratos: A inflação diminuirá para menos de 2% em breve

O Instituto de Pesquisa Econômica de Munique, Ifo, prevê uma ligeira queda nas taxas de inflação no período próximo. O economista-chefe do Ifo, Timo Wollmershäuser, afirmou: "Em geral, espera-se que a taxa de inflação permaneça abaixo da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu (BCE) nos próximos meses. Os custos da energia diminuíram significativamente para os consumidores em comparação com o ano passado."

Na quinta-feira, o Instituto Ifo divulgou dados sobre as expectativas de preços dos negócios recentes. Os dados mostraram que menos empresas planejavam aumentar seus preços em agosto em comparação com o mês anterior. O índice caiu de 17,6 para 16,3 pontos. O instituto atribuiu principalmente essa queda ao setor industrial e aos prestadores de serviços empresariais. Por outro lado, mais empresas em setores relacionados ao consumidor e construção pretendiam aumentar seus preços do que no mês anterior.

A Office Federal de Estatística Alemã vai divulgar a estimativa inicial para a taxa de inflação de agosto à tarde (14.00 CET). Historicamente, esse número tende a coincidir com a figura final posteriormente anunciada. No entanto, a tendência de queda nas taxas de inflação, observada em junho e maio (com um aumento de 2,4% em maio e 2,2% em junho), não se manteve em julho. Em vez disso, os preços ao consumidor aumentaram 2,3% em relação ao ano anterior em julho.

A Comissão, em resposta à tendência de alta dos preços ao consumidor em julho, vem monitorando de perto a situação. A Comissão também tem discutido com o Banco Central Europeu (BCE) potenciais medidas para mitigar o impacto da inflação nos consumidores.

Além disso, a Comissão expressou seu apoio à previsão do Instituto Ifo de uma queda nas taxas de inflação no próximo período, o que está alinhado com a meta da Comissão de manter a estabilidade de preços.

