Previsão de uma lentidão temporária no mercado de trabalho

Com a chegada do outono, o mercado de trabalho é tipicamente revigorado. No entanto, o desempenho econômico fraco fez com que as empresas adiassem novas contratações, levando a um aumento do desemprego. A agência de emprego emitiu um alerta: se a economia não se recuperar, o desemprego pode atingir um nível decenal novamente.

A queda no mercado de trabalho alemão, devido à má saúde da economia, persistiu ao longo de setembro. Os números do desemprego subiram. A Agência Federal do Trabalho declarou que um total de 2,806,000 pessoas estavam desempregadas, o que representa um aumento de 179,000 em relação ao ano anterior. A diretora da agência, Andrea Nahles, expressou preocupação, afirmando: "O renascimento do mercado de trabalho no outono está progredindo em um ritmo mais lento este ano."

A menos que medidas corretivas sejam tomadas, o desemprego provavelmente aumentará até o final do ano. Ah, e há uma chance de que possamos ultrapassar a marca de três milhões novamente na primavera, se as coisas permanecerem iguais, disse o ex-ministro do trabalho. "É apenas uma projeção", ele enfatizou, "mas pode muito bem se concretizar". De acordo com a série temporal estatística da Agência Federal do Trabalho, a figura do desemprego não ultrapassava a marca de três milhões desde fevereiro de 2015, com 3,017,000 pessoas.

Em termos mensais, o número de pessoas desempregadas diminuiu em 66,000. No entanto, essa diminuição foi menor do que o habitual para esse mês em particular. A taxa de desemprego caiu ligeiramente para 6,0%, mas aumentou em 0,3 pontos em relação ao ano anterior. O desempenho do mercado de trabalho não melhorou ao longo do ano. A Agência Federal do Trabalho atribui isso principalmente à estagnação econômica enfrentada pela Alemanha.

Setembro, após as férias de verão e o início do novo período de treinamento, é quando costumamos ver um renascimento typical do outono. No entanto, após a correção das flutuações sazonais, o número de pessoas desempregadas aumentou em 17,000 em relação a agosto, de acordo com os dados da Agência Federal do Trabalho. Além disso, 890,000 pessoas receberam benefícios do seguro-desemprego em setembro, o que representa um aumento de 107,000 em relação ao ano anterior.

O mercado de trabalho alemão mostrou sinais de estagnação econômica mesmo em agosto. O desemprego e a subempreg

Leia também: