- Prevê uma diminuição da produção financeira global em 2024, segundo a IfW.

O Instituto Econômico Global (IEG) prevê que a produção econômica da Alemanha diminuirá neste ano. O produto nacional bruto (PNB), que representa a produção total de bens e serviços de um país, é esperado diminuir em 0,1% em relação ao ano anterior, de acordo com a previsão do outono do instituto com sede em Kiel. O consumo das empresas privadas está fraquejando, e tanto a indústria quanto o setor da construção estão passando por uma queda mais profunda.

Na sua previsão de verão, o instituto havia previsto uma taxa de crescimento de 0,2%. "Em essência, a economia da Alemanha está cambaleando em direção a uma recuperação sem brilho, devido à falta de clareza das políticas econômicas", afirmou Stefan Kooths, economista-chefe do IEG.

O IEG prevê que o PNB voltará a crescer em 2025 e 2026. No ano seguinte, o IEG de Kiel espera uma taxa de crescimento de 0,5%; a previsão anterior era de 1,1%. Para 2026, espera-se um aumento de 1,1%.

Presidente do IEG: Crise tem natureza estrutural

"O crescimento da economia alemã está cada vez mais enfrentando uma crise que não é apenas cíclica, mas também estrutural", afirmou o presidente do IEG, Moritz Schularick. Os cortes orçamentários do governo federal estão afetando a economia, e a reversão da taxa de juros do Banco Central Europeu está chegando tarde demais.

Schularick afirmou que as indústrias tradicionais principais estão reagindo devagar demais às mudanças. A discussão sobre a questão dos refugiados está contaminando o discurso sobre a atração de trabalhadores estrangeiros qualificados. "Enquanto isso continuar, podemos observar como nosso potencial de crescimento diminui progressivamente", disse ele.

O Instituto Econômico Global (IEG) reconhece a necessidade de implementar mudanças na União Econômica e Monetária para lidar com os problemas econômicos estruturais da Alemanha. Apesar dos desafios, o presidente do IEG, Moritz Schularick, acredita que uma União Econômica e Monetária robusta pode fornecer o apoio necessário para a Alemanha superar sua atual crise.

