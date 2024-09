Prevê aumento dos níveis de água do Elba na Baixa Saxónia durante o fim de semana

Após as chuvas intensas e enchentes na República Checa e Polônia, especialistas preveem níveis mais altos de água no Elba na Baixa Saxônia nos próximos dias. A atual onda de enchentes que afeta a Saxônia deve causar um aumento significativo nos níveis de água no meio Elba na Baixa Saxônia até o final desta semana, segundo o Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) em Lüneburg. Embora não se preveja uma enchente major como as de 2002, 2006 ou 2013 com base nas previsões atuais do Centro de Previsão de Enchentes do Elba em Magdeburgo, as condições para os níveis de água esperados são atualmente favoráveis. Os níveis de água na seção da Baixa Saxônia do Elba estão atualmente relativamente baixos, e os especialistas esperam que as chuvas diminuam e não haja influxos significativos dos afluentes do Elba.

19:19 "A onda de enchentes ainda está se formando": Brandemburgo se prepara para enchentesNa Brandemburgo, algumas regiões ao longo do Oder devem estar em alto alerta para enchentes nesta semana. O nível de alarme 1 pode ser emitido em Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder) a partir de quarta-feira ou quinta-feira. "A onda de enchentes ainda está se forming," diz um porta-voz do Landesamt für Umwelt (LfU). Os níveis de água estão aumentando rapidamente, com o nível de alarme mais alto, 4, esperado na estação de Ratzdorf no domingo. As eleições estaduais também estão marcadas para domingo. Os condados estão se preparando para uma situação crítica de enchentes, com diques esperados para prevenir inundações e danos. Uma equipe de crise se reunirá em Frankfurt (Oder) na terça-feira.

18:52 Tusk condena saques - Fundos de ajuda prometidosO primeiro-ministro polonês Donald Tusk prometeu fundos de ajuda no valor de um bilhão de Zloty (cerca de 240 milhões de euros) para vítimas de enchentes no sudoeste do país. Ele anunciou isso em uma reunião de crise em Wrocław (Breslau). Os afetados podem submeter seus pedidos às autoridades locais imediatamente, disse Tusk. Ele também falará com seus colegas da Áustria, República Checa e Eslováquia mais tarde hoje para buscar juntos fundos da UE para lidar com danos por enchentes. Tusk também mencionou relatórios de saques em áreas atingidas por enchentes e prometeu uma resposta dura contra aqueles que exploram a situação.

18:21 Cenas dramáticas na Baixa Áustria: Mulher se salva, homem nãoA situação de enchentes permanece crítica em vários países, com o número de mortos aumentando. Pelo menos 16 pessoas morreram em chuvas intensas da Polônia à Áustria. Cenas dramáticas ocorreram em Untergrafendorf, Baixa Áustria, onde um córrego se transformou em um rio furioso. Uma mulher conseguiu subir ao primeiro andar de sua casa, mas seu marido não. Ela chamou por ajuda por horas, mas não foi ouvida, disse um porta-voz da polícia. O corpo do marido de 70 anos dela foi encontrado mais tarde, tornando-o a terceira vítima na Áustria.

18:02 Associação de Bombeiros: Alemanha Bem Preparada para EnchentesA Associação Alemã de Bombeiros (DFV) vê a Alemanha bem-equipada para lidar com enchentes iminentes. "Em essência, estamos bem preparados na Alemanha para situações de enchentes - também devido a eventos recentes," diz o presidente da associação Karl-Heinz Banse ao "Rheinische Post". "Não apenas foram tiradas lições dos eventos de chuva pesada no Vale do Ahr e na Renânia do Norte-Vestfália, mas também as situações de enchentes em várias partes da Alemanha neste ano contribuíram para isso." A planejamento nas regiões afetadas está em pleno andamento - "aqui, unidades são colocadas em alerta, sacos de areia preparados, dados meteorológicos observados". A população também está bem informada e pode se preparar da mesma forma.

17:30 "Desanimador": Scholz Promete AjudaO chanceler federal Olaf Scholz promete ajuda aos países vizinhos atingidos por enchentes. "As enchentes que estamos vendo são desanimadoras," diz o político do SPD durante sua visita ao Cazaquistão. Ele já prometeu ajuda aos cidadãos nos países vizinhos afetados. "Vamos ajudar o quanto pudermos."

17:06 Ricarda Lang: "É Hora de Agir Agora"A líder do Partido Verde Ricarda Lang pede consequências políticas diante da situação crítica em áreas atingidas por enchentes na Europa Central e Oriental. A crise climática está tornando enchentes e chuva pesada mais frequentes, devastadoras e prováveis, ela diz após consultas da executiva do partido em Berlim. A política não deve apenas reagir, também deve se preparar. "Portanto, é hora de agir agora." A questão da proteção climática deve ter uma prioridade mais alta na lista de prioridades políticas. "Se Friedrich Merz disse no ano passado que o mundo não vai acabar, mostra hoje que acabou para muitas pessoas," diz Lang, olhando para o líder da CDU. "Isso significa que devemos prestar mais atenção à proteção climática."

16:41 Chanceler Austríaco Aloca Milhões para Reparos de Danos por EnchentesO chanceler austríaco Karl Nehammer inicialmente alocou 300 milhões de euros do fundo de catástrofe para reparos de danos por enchentes na Áustria. Esses fundos podem ser aumentados se necessário, diz o chefe do governo da OVP. Indivíduos privados que perderam propriedade devido ao desastre natural também podem solicitar assistência financeira desse fundo. A extensão dos danos das chuvas recorde de vários dias no leste da Áustria ainda é incerta.

16:08 Problema na Barragem em Paczkow: Residentes Devem Evacuar ImediatamenteNo município de Paczkow, na Polônia, localizado no sudoeste, o prefeito aconselha a evacuação imediata de bairros de baixa altitude após uma rachadura em uma barragem de um reservatório. Artur Rolka, o prefeito, alerta os residentes através das redes sociais, afirmando: "Não podemos garantir que a situação não vai piorar". Ele pede que os residentes afetados entrem em contato com ele para receber ajuda, enquanto incentiva aqueles que ainda não foram atingidos pela água a se deslocar para partes seguras da cidade. Uma evacuação obrigatória foi imposta devido ao descumprimento de um chamado anterior voluntário, de acordo com o prefeito, conforme relatado na televisão polonesa. O reservatório afetado fica no Glatzer Neiße, um afluente do Oder, acima de Paczkow.

15:54 Habeck Enfatiza Esforços de Proteção ClimáticaRobert Habeck, o Vice-Chanceler, destaca a necessidade de um maior empenho na proteção climática, apontando para recentes desastres de enchentes em vários países europeus. Ele diz ao Funke Mediengruppe que acelerar a expansão de energias renováveis, a transição energética e a produção ecologicamente correta é crucial. "Enchentes regulares, incidentes como no vale do Ahr e neste ano na Baviera são consequências da crise climática", diz ele. "Portanto, nossos esforços para combater a crise climática são essenciais". No entanto, com eventos climáticos extremos frequentes, medidas preventivas também são vitais, como diques mais fortes, sistemas de armazenamento e mais espaço para rios, para proteger melhor as pessoas.

15:36 Número de Mortes por Enchentes na Europa Sobe para pelo Menos 15As vítimas de enchentes em vários países europeus agora chegaram a pelo menos 15. Três mortes foram registradas na Áustria, uma na República Checa, cinco na Polônia e seis na Romênia.

15:21 Governo Polonês Declara Estado de Desastre para Regiões EnchentesO governo polonês anunciou um estado de desastre para as áreas enchentes. Uma regulamentação relevante foi aprovada durante uma reunião de emergência em Varsóvia, com o estado de desastre válido por 30 dias em partes dos província de Baixa Silésia, Silésia e Opole. Isso dá às autoridades a autoridade para emitir ordens, uma vez que as liberdades civis e os direitos são parcialmente restritos, facilitando ordens de evacuação, proibições de determinadas áreas e impedindo indivíduos de entrarem em locais específicos.

14:59 Razões Por Trás das Chuvas Intensas e FrequentesEventos extremos de chuva e riscos de enchentes se tornaram mais comuns, deixando paisagens e estradas destruídas na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia. Mas por que esses eventos estão acontecendo com mais frequência? A ntv consulta o especialista em água alta Georg Johann.

14:34 Advertência de Viagens de Trem na Áustria Estendida até Quinta-FeiraDiante dos eventos climáticos contínuos em toda a Áustria, a Austrian Federal Railways (ÖBB) estendeu a advertência de viagens existente até 19 de setembro de 2024. Os passageiros são aconselhados a adiar viagens não essenciais dentro desse período. Os bilhetes existentes permanecem válidos até 22 de setembro.

14:19 Número de Mortes por Enchentes na Europa Sobe para 11O número de mortes por enchentes em partes da Áustria, Polônia, Romênia e República Checa subiu para 11. Dois óbitos a mais foram relatados na Áustria, enquanto uma pessoa afogou-se no rio Krasovka, na Morávia-Silésia, na República Checa, de acordo com a televisão pública checa, elevando o total para oito. As autoridades checas relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas.

14:04 Governo Alemão Apoia Europa Afetada por EnchentesO governo alemão expressou solidariedade com as pessoas afetadas por enchentes em vários países europeus. "Pessoas em países vizinhos, nossos parceiros na Europa e até mesmo em nosso país podem enfrentar dificuldades", explica a porta-voz do governo Christiane Hoffmann. "Estamos acompanhando de perto a situação e estamos prontos para fornecer assistência". Essas aflições em vários países europeus, incluindo a Áustria, República Checa, Polônia e Romênia, podem ser devastadoras às vezes. Ela acrescentou: "Estamos chocados com as imagens e notícias horríveis de vítimas e pessoas desaparecidas. Em nome do governo federal, enviamos nossas condolências e solidariedade a todos os afetados".

13:43 Orbán Adia Compromissos InternacionaisO primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán cancelou todos os seus compromissos internacionais devido às enchentes na Hungria. "Devido às condições climáticas extremas e às enchentes na Hungria, adi

12:25 Romênia: Inundações deixam seis mortos na região dos CárpatosA região dos Cárpatos, na Romênia, registrou seis mortes devido às chuvas intensas e às inundações, principalmente nas áreas de Galati, Vaslui e Iasi, a leste do país. Cerca de 300 pessoas foram obrigadas a evacuar, com aproximadamente 6.000 propriedades rurais sofrendo danos devido às inundações. A maioria das vítimas era de idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. Atualmente, o nível máximo de alerta para inundações permanece em vigor até meio-dia. Vilas isoladas são principalmente afetadas, com pessoas procurando refúgio nos telhados para escapar de serem arrastadas pelas águas. Mais de 600 bombeiros estão respondendo à situação.

11:59 Saxônia: Nível do rio Elba supera picoOs níveis de água do rio Elba continuam a subir na Saxônia. Às 12h, o nível em Dresden atingiu 5,62 metros, segundo o centro de inundações do estado. Após a emissão do segundo nível de alerta no domingo à noite, espera-se que o limite para o terceiro nível de alerta (6 metros) seja ultrapassado na manhã de terça-feira. O pico esperado em Dresden pode ser alcançado na quarta-feira à noite. Em Schöna, localizada na fronteira com a República Checa, o terceiro nível de alerta está atualmente ativo com um nível de água do Elba de 6,13 metros. No entanto, o centro de inundações espera que os níveis de água comecem a diminuir em Görlitz, localizada no Neiße, até segunda-feira. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de pico.

11:33 Áustria: Duas vítimas a mais das inundaçõesDuas pessoas morreram devido às inundações na Áustria, segundo as autoridades. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram em suas casas em comunidades de Baixa Áustria. Ambos os vítimas foram levadas pelas águas dentro de suas residências. No domingo, um bombeiro morreu enquanto drenava porões. Devido às chuvas persistentes nos últimos dias, medidas excepcionais estão em vigor na Áustria oriental. Mais de 1.800 residências foram evacuadas e numerous estradas foram fechadas devido às inundações.

11:01 Wroclaw emite alerta de inundaçãoApós más condições climáticas e inundações no sudoeste da Polônia, Wroclaw (Breslau), localizada na Baixa Silésia, se prepara para uma onda de enchente que se aproxima. O prefeito Jacek Sutryk emitiu um alerta de inundação para a cidade no rio Oder. As medidas incluem monitoramento 24 horas dos diques, gerenciamento dos canais e fechamento das passagens dos diques, como explicado em um vídeo do Facebook. A onda de enchente é esperada em Wroclaw na quarta-feira. Anteriormente, as previsões sugeriam que a cidade não seria significativamente afetada. No entanto, essas previsões foram revistas por Sutryk. Embora a enchente não seja esperada para ser tão alta quanto a enchente do Oder de 1997, que submergiu um terço da cidade, Sutryk enfatiza que a infraestrutura melhorou muito, com novos diques, bacias de retenção e polders. Ele espera que as águas da enchente não ultrapassem a cidade.

10:35 Governador sobre a Situação de Inundações: "A Crise Não Acabou"Apesar de uma breve parada nas chuvas, a crise de enchentes na Áustria oriental permanece altamente volátil. "Não acabou, a crise continua séria, continua grave", diz a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Na segunda-feira, são esperados até 80 litros de chuva por metro quadrado em algumas regiões. Uma preocupação agora é com os diques. "Há um alto risco de rompimento de diques", informam as autoridades. Os serviços essenciais estão paralisados. Mais de 200 estradas na Baixa Áustria estão fechadas e 1.800 propriedades foram evacuadas. Muitos estudantes e crianças de jardim de infância estão ficando em casa, informou Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 lares estão atualmente sem energia. A extensão dos danos permanece incerta. "Os vítimas das enchentes certamente receberão ajuda", promete o governador. Na Baixa Áustria, foram registrados até 370 litros de chuva por metro quadrado nos últimos dias - várias vezes a quantidade média mensal.

10:10 Níveis de água do rio Elba aumentam na SaxôniaOs níveis de água do rio Elba na Saxônia estão aumentando. De acordo com os dados do centro de inundações do estado, a leitura em Dresden é de 5,54 metros pela manhã. Os especialistas preveem que a marca de 6 metros será ultrapassada mais tarde hoje, o que acionará o estágio três de alerta, o segundo mais alto. Nesse estágio, a inundação de áreas urbanas é uma possibilidade. O estágio três de alerta já foi alcançado na estação de medição em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Checa, com um nível de água de 6,09 metros. O Neiße Lausitzer na fronteira com a Polônia também tem um estágio três de alerta, com níveis de água em 5,56 metros, poucos centímetros abaixo do estágio quatro de alerta, o mais alto. Como medida de precaução, uma seção da rodovia federal B99 em Görlitz foi fechada, de acordo com um porta-voz da polícia.

09:49 Incidente Fatal nas Inundações da República Checa, Sete DesaparecidosA primeira vítima fatal foi confirmada nas inundações da República Checa. As autoridades também relataram pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem afogou-se no rio Krasovka no distrito de Bruntál, na região oriental de Morávia-Silésia. Três pessoas também desapareceram depois que seu carro foi arrastado por um rio furioso perto de Jeseník, nas montanhas Hrubý Jeseník. O veículo ainda não foi localizado. Outras pessoas caíram em diferentes corpos d'água, como o rio Otava. Um homem de um asilo de idosos na fronteira com a Polônia também está entre os desaparecidos. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, descreve a situação como uma "inundações secular" - uma inundação que estatisticamente ocorre uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, foram relatadas mortes devido a inundações em outros países da UE (consulte a entrada 06:40): um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher Cai no Rio Neiße em GoerlitzUma mulher caiu no rio Neiße enquanto verificava o nível da água em Goerlitz. Relatórios preliminares da polícia sugerem que a mulher perdeu o equilíbrio na beira do rio perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio. Ela foi levada aproximadamente 700 metros a jusante antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradmühle. Ela está sendo tratada em um hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Operações em Grande Escala no Elba e OderA Agência de Assistência Técnica (THW) está fazendo planos para potenciais inundações no leste da Alemanha. O chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, afirma: "Estamos nos preparando para enviar forças maiores para o Elba e Oder, se necessário". Voss aconselha os residentes nas áreas afetadas a reunirem suprimentos essenciais. Voss reconhece que a Alemanha teve sorte até agora, mas espera que os rios Elba, Neiße e Oder inundem esta semana. No fim de semana, a THW tinha cerca de 140 pessoal deployed em Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desmoronada em Dresden. Voss menciona que esta é a quarta situação de inundação significativa na Alemanha este ano e que estar preparado e investir em equipamentos é "necessário". "Afinal, esses são custos de adaptação ao clima", explica Voss.

08:43 Governo Polonês Realiza Reunião sobre Estado de DesastreEm resposta às graves inundações no sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião do gabinete na manhã de segunda-feira. Tusk preparou um decreto declarando estado de desastre, mas a decisão deve ser aprovada pelo gabinete. Chuvas intensas no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, fizeram com que o Glatzer Neiße, um afluente do Oder, transbordasse. Durante a noite, a cidade de Nysa, na região de Opole, foi especialmente afetada. Água do rio inundou o pronto-socorro do hospital local, de acordo com a agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

08:15 Baviera: Nova Chuva e Níveis de Água em Elevação EsperadosA situação na Baviera permanece precária em algumas áreas, com previsão de mais chuva. A situação nas áreas afetadas não mudou significativamente durante a noite. Ainda não há sinal de alívio: O Serviço de Informações de Alto Nível (HND) espera que os níveis de água aumentem novamente com o início da semana chuvosa. O HND prevê aumento dos níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique. A situação deve melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), chuva persistente é esperada das montanhas até a frente a partir de terça-feira. É provável que haja chuvas generalizadas de 40 a 70 litros por metro quadrado, com até 90 litros em áreas paradas.

07:03 Quebra de Barragem: Inundações Catastróficas na PolôniaApós a quebra de uma barragem na Polônia, os habitantes se preparam para o pior à medida que as devastadoras inundações se aproximam da área do Glatzer Neiße. Vídeos mostram o poder bruto das águas em movimento.

06:40 Catástrofe de Inundações na Europa: Vítimas na Polônia e RomêniaA Polônia e a República Checa lidam com as consequências de uma inundação secular, enquanto a situação em Baixa Áustria é igualmente grave após chuvas intensas. Infelizmente, várias vidas foram perdidas devido a inundações em vários países da União Europeia: um bombeiro na Áustria, uma pessoa na Polônia e seis indivíduos na Romênia.

06:12 Evacuações Necessitadas por Inundações na República ChecaDurante as piores tempestades dos últimos anos, quantidades sem precedentes de água inundaram cidades inteiras como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov na fronteira com a Polônia. Jeseník exigiu serviços de emergência para salvar centenas de pessoas por barco e helicóptero. Após as inundações, havia perigo potencial de deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Ficam Presos em VienaDevido aos níveis excepcionalmente altos de água no Danúbio devido às chuvas intensas, numerosos passageiros de um cruzeiro fluvial suíço estão presos em Viena. Os estimados 100 passageiros e 40 tripulantes não podem partir do navio "Thurgau Prestige", que está ancorado à margem, de acordo com a emissora suíça SRF, citando a agência de viagens Thurgau Travel. A passarela para o cais está submersa, impedindo que os passageiros desembarquem. Relatos sugerem que outros navios de cruzeiro também estão presos em Viena. A Thurgau Travel espera que as autoridades locais determinem quando os passageiros poderão partir. De acordo com os relatos dos passageiros, eles foram informados de que precisarão ficar no navio até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" estava previsto para viajar de Linz para Budapeste e voltar, mas está atualmente preso em Viena.

A tempestuosa "Anett", conhecida mundialmente como "Boris", trouxe chuvas catastróficas e enchentes para a Polônia, a República Checa, a Áustria e a Romênia, resultando em pelo menos oito mortes até agora.

15:36 Condições climáticas extremas contribuem para enchentes frequentes O aumento de eventos de chuva extrema e riscos de enchentes em toda a Europa, causando devastação na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia, tem experts discutindo as razões por trás desse fenômeno.

19:19 Tempo extremo continua a afetar a Europa Além disso, os experts estão de olho em padrões climáticos extremos em países vizinhos, como Brandemburgo, na Alemanha, onde algumas regiões ao longo do Oder estão em alerta máximo para enchentes.

