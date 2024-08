Pretende criar espaço na Nvidia para a onda de expansão da IA?

Raramente se esperou com tamanha curiosidade os resultados do quarto trimestre de Nvidia. O gigante americano de semicondutores testemunhou um aumento na receita e nos lucros no trimestre anterior, mas muitos acionistas expressaram insatisfação. Parece que a expectativa para o titã de Silício Valley estava excessivamente alta. Então, quais são as implicações para o setor de IA? A progresso na Inteligência Artificial não pode ser tão impressionante quanto projetado? E qual é a capacidade restante dos microchips da Nvidia?

Apesar do aumento nos lucros do terceiro trimestre da Nvidia, os preços das ações apresentaram sinais de instabilidade devido às expectativas dos investidores. Os investidores estão de olho nos preços das ações para avaliar o desempenho da empresa no quarto trimestre.

Leia também: