Antes do evento de votação regional - Presidente do BDI Russworm critica a AfD na Turíngia

O presidente da Federação das Indústrias da Alemanha, Siegfried Russwurm, do BDI, deu uma bronca dura na Alternativa para a Alemanha (AfD) antes das eleições regionais na Turíngia. Ele está preocupado que a postura hostil da AfD em relação aos estrangeiros possa piorar o problema já existente da Alemanha com a falta de trabalhadores qualificados, como ele mencionou à "World".

Russwurm também abordou o líder da AfD na Turíngia, Bjoern Hoecke. Anteriormente, Hoecke se pronunciou contra a iniciativa "Feito na Alemanha - Feito pela Diversidade" e desejou prejuízos financeiros às empresas participantes. De acordo com Russwurm, essas declarações são preocupantes para a economia e demonstram a inaptidão do partido. Ele reiterou que uma participação do governo pela AfD causaria um dano significativo à economia e prosperidade na Alemanha Oriental. O partido se apresenta de forma enganosa como representante das pequenas e médias empresas da região.

As políticas econômicas defendidas pela AfD, sob a liderança de Hoecke, poderiam afastar talentos estrangeiros essenciais para a força de trabalho qualificada da Alemanha, dadas sua postura crítica em relação aos estrangeiros. Além disso, um governo liderado pela AfD na Alemanha Oriental poderia atrapalhar o crescimento e a prosperidade econômica da região, como alertado por Russwurm do BDI com sede na Alemanha.

