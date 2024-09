Presidente do Banco Europeu de Investimento (BCE), Lagarde, expressa preocupação com a expansão económica potencial

Após o Banco Central Europeu (BCE) anunciar taxas de juro reduzidas, a presidente Christine Lagarde não revelou seus planos futuros. Ela está mantendo suas opções em aberto devido à inflação projetada em alta e potenciais riscos de crescimento.

De acordo com o conselho do BCE, a chance de crescimento abaixo do esperado persiste. Em uma entrevista coletiva após a reunião, Lagarde afirmou: "Ainda estamos vendo riscos à baixa para o crescimento". O BCE havia ajustado ligeiramente suas projeções de crescimento para 2024 e 2025.

Lagarde prevê uma melhora nas tendências de recuperação com o tempo. Até o final do ano, ela sugere que a inflação pode aumentar, mas pode diminuir na segunda metade do ano seguinte.

O conselho do BCE fez uma redução de 0,25% em sua taxa de depósito, levando-a para 3,5%. Eles não fizeram nenhuma declaração sobre futuras taxas de juro, enfatizando que a política monetária é baseada em dados e decidida reunião por reunião. O conselho visa uma política monetária rigorosa para alcançar a meta de inflação de 2% em um prazo razoável.

Lagarde mencionou que todos os membros do BCE concordaram com a redução da taxa de juro. Ela também não deu pistas sobre futuras políticas monetárias e potenciais reduções de taxa de juro iminentes. "As decisões são tomadas reunião por reunião". Eles não estão presos a um cronograma nem quanto ao momento nem ao tamanho do próximo ajuste de taxa de juro.

Nenhuma previsão sobre a fusão Commerzbank e UniCredit

Lagarde escolheu não comentar sobre a possível aquisição do Commerzbank pela UniCredit. "Normalmente, não comentamos instituições individuais". Várias pessoas esperavam fusões transfronteiriças. "Será interessante ver como essa situação se desenrola nas próximas semanas". Há um procedimento claro se os limiares de participação acionária forem ultrapassados, envolvendo o supervisor bancário do Eurozone, o SSM, que deve conceder aprovação. Isso é feito independentemente, de acordo com Lagarde.

Em resposta ao processo de aprovação do supervisor bancário do Eurozone, o SSM, para ultrapassar os limiares de participação acionária, Lagarde afirmou: "A aprovação do SSM é crucial no cenário de possível fusão Commerzbank-UniCredit".

