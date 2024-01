Preservativos disponíveis mas abraços desaconselhados nos Jogos Olímpicos de inverno de Pequim

"Todas as unidades relacionadas com os Jogos Olímpicos fornecerão gratuitamente quantidades adequadas de preservativos, no momento oportuno, às pessoas que se inscreveram para permanecer no recinto", disseram os organizadores à Reuters, por correio eletrónico, na terça-feira.

OsJogos Olímpicos vão decorrer de 4 a 20 de fevereiro em Pequim e na cidade vizinha de Zhangjiakou, dentro de uma bolha que separa estritamente os atletas e outro pessoal dos Jogos do público.

Os jornalistas que se registaram no Hotel Guizhou, que se encontra dentro do circuito fechado, encontraram cinco preservativos embalados individualmente em cada quarto. Estavam embalados individualmente em envelopes de cores diferentes, decorados com a imagem de uma lanterna chinesa.

Os organizadores não disseram imediatamente quantos preservativos iriam distribuir.

No manual de medidas contra a COVID-19 para o pessoal dos Jogos, os atletas são instruídos a minimizar as interacções físicas, tais como abraços, cumprimentos e apertos de mão, e a manter uma distância social de pelo menos dois metros dos colegas concorrentes.

Antes dos Jogos de Tóquio, no verão passado, os organizadores disseram que planeavam distribuir cerca de 150 000 preservativos, mas disseram aos atletas para os levarem para casa em vez de os usarem na aldeia olímpica, devido às regras de distanciamento social e às medidas contra o coronavírus.

Desde os Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, que têm sido distribuídos preservativos em grande quantidade para sensibilizar as pessoas para o VIH e a SIDA.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com