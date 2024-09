Prepare-se para a possível queda da taxa de juros, adquirindo uma casa com essas informações essenciais à mão.

Preços de hipoteca dobraram desde 2020, contribuindo para um dos mercados imobiliários mais caros da história. Embora a Reserva Federal não controle diretamente os preços da hipoteca, suas atividades impactam os custos de empréstimo em toda a economia.

O impacto mais notável: uma redução nas taxas de juros poderia aliviar a pressão ascendente nos preços da hipoteca, tornando uma parte da equação de compra de casa mais gerenciável. Isso poderia ser boas notícias para compradores de primeira casa e proprietários existentes que têm evitado vender suas propriedades em um clima de taxas de juros mais altas. No entanto, também poderia resultar em competição mais acirrada entre os compradores de casa.

Na realidade, os preços da hipoteca já começaram a mostrar uma queda estável em expectativa do corte de taxa da Fed na quarta-feira. De acordo com a Freddie Mac, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos caiu para 6,20% na semana passada - o nível mais baixo desde fevereiro de 2023 - e caiu significativamente em comparação com o pico do ano passado de 7,79%.

Uma mudança de um ponto percentual nos preços da hipoteca pode não parecer significativa, mas pode resultar em economias de centenas de dólares nos pagamentos mensais dos compradores de casa.

Considere, por exemplo, uma casa vendida por $422,600, o preço médio de venda de uma casa nos EUA de acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Supondo que o comprador faça um depósito de 20% no fechamento e tenha uma taxa de hipoteca fixa padrão de 30 anos, o comprador poderia economizar mais de $2.600 anualmente em pagamentos de juros se conseguir uma taxa de hipoteca de 6% em comparação com 7%.

Rompendo o impacto do compromisso

O suprimento tem sido outro grande contribuinte para as dificuldades do mercado imobiliário: proprietários de casas que garantiram taxas de hipoteca ultra baixas na era pandêmica foram menos inclinados a vender suas propriedades. Isso levou a uma competição mais acirrada, frequentemente resultando em leilões por casas existentes no mercado.

A queda nos preços da hipoteca poderia finalmente enfraquecer esse efeito de "compromisso" da hipoteca.

"Há proprietários que gostariam de vender, mas não podem pagar a próxima hipoteca devido às taxas altas", afirmou Daryl Fairweather, economista-chefe da Redfin. "Quanto mais as taxas caem, mais viável fica para essas pessoas vender suas casas e comprar novamente".

No entanto, é altamente improvável que os preços da hipoteca caiam para onde estavam no início da pandemia, quando a Fed cortou as taxas de juros em uma medida de emergência para reviver a economia, afirmou Fairweather.

A maioria dos analistas espera que a Fed reduza sua taxa de juros benchmark em apenas um quarto de ponto na quarta-feira. Embora cortes adicionais sejam projetados, não está claro quando ocorrerão.

"Muitos indivíduos fixaram taxas de hipoteca em torno de 3%. Não estamos voltando tão baixo", disse ela.

De fato, o Wells Fargo prevê que a taxa de hipoteca fixa de 30 anos terá uma média de 6,5% até o final de 2024 e de 5,9% até o final de 2025.

Se você comprou uma casa em 2022 ou 2023, a possibilidade de refinanciar sua hipoteca pode parecer atraente à medida que as taxas caem. Alguns consultores financeiros recomendam esperar até conseguir uma taxa de hipoteca que seja um ponto percentual menor do que a taxa que você está pagando no momento, disse Fairweather.

"Se você conseguiu uma taxa de hipoteca de 7,5%, você já pode estar em uma posição para refinanciar", disse ela. "Se eu estivesse na posição de alguém que conseguiu uma taxa alta, provavelmente esperaria para ver aonde as taxas estão indo".

Dupla faca?

Se você é um potencial comprador de casa ansioso para voltar ao mercado, no entanto, uma queda adicional nos preços da hipoteca poderia potencialmente ser uma dupla faca.

Embora preços mais baixos pudessem proporcionar aos compradores de casa maior poder de compra, também poderiam levar a uma competição mais acirrada por casas no mercado, elevando ainda mais os já recordes preços das casas.

"É uma daquelas coisas em que você deve ter cuidado com o que deseja", disse Greg McBride, analista financeiro-chefe do Bankrate. "Uma queda adicional nos preços da hipoteca poderia gerar um aumento na demanda que torna mais difícil realmente comprar uma casa".

Outro elemento que poderia aumentar a demanda são as recentes mudanças nas regras implementadas pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis.

As modificações, que entraram em vigor em 17 de agosto, pretendem alterar a forma como os 1,5 milhão de corretores imobiliários da NAR são compensados quando ajudam as pessoas a comprar e vender casas.

"Foi um pouco difícil navegar no mercado imobiliário agora devido àquela mudança de regra", disse Fairweather. "Acho que muitos compradores estão adiando suas compras até o ano que vem".

No final das contas, é difícil acertar perfeitamente o mercado imobiliário, embora conversar com vários emprestadores de hipoteca para comparar suas taxas possa ajudá-lo a obter uma taxa mais baixa.

Embora a queda nos preços da hipoteca possa fazer com que a ideia de comprar uma casa seja mais atraente para alguns, não deve ser o único fator determinante, disse Leo Pareja, CEO da eXp Realty, uma das maiores corretoras de imóveis dos EUA.

"Sempre aconselho as pessoas a bloquear o que elas podem pagar", disse Pareja. "Sua casa é onde você cria sua família. É seu estilo de vida, proximidade de atividades, escola e vários outros componentes. Não é apenas um retorno sobre o investimento".

