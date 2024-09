- Preparando-se para o próximo episódio da série Rocky, aqui está o que esperar.

No spin-off of "Rocky," titled "Creed," the story revolves around the offspring of Rocky Balboa's arch-rival, Apollo Creed, played by Carl Weathers. This franchise has distinguished itself from its massive predecessor with each sequel, notably in "Creed III - Rocky's Legacy," where Sylvester Stallone was absent from his classic role for the first time. Directed by Michael B. Jordan, the film continues to captivate audiences, with its free TV premiere on ProSieben occurring on September 1.

The narrative centers on Adonis "Donnie" Creed (played by Jordan), now a boxing studio owner in Los Angeles, imparting his wisdom to aspiring athletes. His time is shared between his wife Bianca (Tessa Thompson) and their deaf daughter Amara, who's growing an interest in boxing. However, their peaceful life is disrupted by Damian "Dame" Anderson (Jonathan Majors), a former friend turned adversary due to a bitter past incident that led Majors to prison, while Jordan escaped unscathed. Seeking revenge, the two confront each other in the ring.

A Quarta Parcela?

Com "Creed III" registrando bons números de bilheteria, especulações sobre uma possível quarta parcela surgiram. Em novembro de 2023, Irwin Winkler, produtor de Hollywood, confirmou o retorno da série "Creed", com Michael B. Jordan escalado para dirigir e estrelar. Informações sobre a sequência são escassas, embora Winkler tenha mencionado que a pré-produção começaria dentro de um ano. O lançamento previsto é no início de 2026, sem detalhes da trama revelados ainda.

O Elenco

Sylvester Stallone é pouco provável que retorne como Rocky Balboa, de acordo com suas declarações públicas. Stallone considera sua história encerrada em "Creed II" e também nutre ressentimento contra o produtor Winkler por supostamente explorar ambas as franquias. O futuro de Jonathan Majors pode ser semelhante, devido à sua condenação por violência doméstica no ano passado, o que fez Hollywood repensar seus papéis.

Um Inimigo Antigo para Adonis Creed

Adonis Creed (Jordan), o ex-boxeador, havia pendurado as luvas. Agora, ele dirige um estúdio de boxe em Los Angeles, orientando talentos em ascensão. Ele passa seu tempo livre com a esposa Bianca (Thompson) e sua filha Amara, cada vez mais entusiasta de boxe.

No entanto, sua tranquilidade é ameaçada quando Damian "Dame" Anderson (Majors), um antigo amigo transformado em adversário, reaparece. Sua amizade foi estilhaçada por um incidente crucial em 2002, com Majors indo para a prisão, enquanto Jordan escapou sem penalidade por sua participação. Majors busca vingança do campeão de boxe presumido que teria roubado sua chance de título peso-pesado. A confrontação entre os dois acende quando eles se encontram no ringue, treinando.

Uma Quarta Rodada?

Apesar de seu sucesso sem Stallone, "Creed III" agitou o interesse em uma possível quarta parcela. Confirmando o revival em novembro de 2023 foi o produtor Irwin Winkler, que também revelou a continuação de Michael B. Jordan em papéis de liderança e direcionais. Detalhes sobre a sequência foram mantidos em segredo, e Winkler afirmou que a pré-produção começaria dentro de um ano a partir da revelação - o que seria dentro de dois a três meses agora. Nenhum detalhe da trama foi revelado ainda, mas um lançamento nos cinemas é especulado apenas tão cedo quanto 2026.

Os Jogadores

Especulações sobre o retorno de Sylvester Stallone como Rocky Balboa persistem, mas ele anunciou publicamente o encerramento da história de seu personagem em "Creed II". Além disso, sua animosidade retrospectiva contra o produtor Winkler coloca sua participação em dúvida. Da mesma forma, Jonathan Majors pode não retornar devido às consequências profissionais de sua condenação por violência doméstica em 2023, que afetou seus papéis em grandes produções de Hollywood, incluindo o Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

No quarto filme da série "Creed", Carl Weathers pode não reprisar seu papel como Apollo Creed Jr., dado a confirmação de Irwin Winkler sobre a continuação de Michael B. Jordan como tanto ator quanto diretor. O possível retorno de Sylvester Stallone como Rocky Balboa e Jonathan Majors como Damian "Dame" Anderson permanece incerto devido às suas declarações públicas e consequências profissionais, respectivamente.

