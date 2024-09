Preocupado com parentesco: campeão de futebol acusa China de extorsão

Após a prisão de Jun-Ho Son na China por supostas manipulações de jogos, que resultaram em uma proibição vitalícia do futebol, o jogador sul-coreano fez acusações sérias. Ele alega que as autoridades chinesas usaram táticas coercivas, forçando sua confissão devido a preocupações com a segurança de sua família.

Em maio do ano anterior, Son foi preso na China, com a Associação Chinesa de Futebol (CFA) acusando-o de manipulação de jogos e suborno. Na época, ele era membro do Shandong Taishan na Super Liga Chinesa. Recentemente, ao lado de outros 42, Son recebeu uma proibição vitalícia por suspeitas de apostas e manipulação de jogos no futebol chinês.

Em uma emocionante conferência de imprensa, Son descreveu sua prisão como um choque inesperado. Ele afirmou que a polícia chinesa fez alegações absurdas contra ele. "Eles ameaçaram prender minha esposa e mantê-la como refém na mesma prisão que eu, se eu não admitisse as acusações", revelou.

Confissão sob pressão?

"Eu sou inocente", afirmou Son, mas admitiu que sua confissão foi forçada pelo medo de seus entes queridos.

Seu agente especula que Son pode escapar de repercussões da FIFA, já que a China ainda não forneceu provas de má conduta. A FIFA ainda não comentou sobre esse assunto. Sob a liderança de Xi Jinping, Pequim intensificou seus esforços para combater a corrupção nos esportes chineses, especialmente no futebol, e já prendeu várias figuras esportivas proeminentes.

Desde então, Son voltou à Coreia do Sul e atualmente joga pelo Suwon na primeira divisão. Ele participou de três jogos para a seleção nacional da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo de 2022.

Apesar de suas afirmações de inocência, as táticas coercivas empregadas pelas autoridades chinesas levaram Son a confessar as acusações de manipulação de jogos, potencialmente colocando sua família em risco na China. As alegações contra Son e sua confissão subsequente levantaram preocupações sobre os métodos das autoridades chinesas no combate à manipulação de jogos e à corrupção no futebol, dada a posição proeminente da China no cenário esportivo global.

