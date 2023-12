Prémios FIFA Best: Robert Lewandowski e Alexia Putellas conquistam o prémio de Jogador do Ano

A média espanhola e do Barcelona tem sido fundamental para o sucesso das suas equipas, tanto a nível de clubes como a nível internacional, ajudando o Barça a estabelecer numerosos recordes no seu caminho para a conquista da liga espanhola, da Liga dos Campeões e da Copa de la Reina em 2021.

A nível internacional, a Espanha venceu todos os jogos em 2021 e, notavelmente, não sofreu um único golo.

Na categoria masculina, Robert Lewandowski conquistou a sua segunda coroa consecutiva de Jogador do Ano, batendo Lionel Messi e Mo Salah nos prémios votados pelos jogadores.

O avançado polaco e do Bayern de Munique marcou 43 golos na Bundesliga em 2021, batendo o recorde de Gerd Muller, que durava 49 anos, de maior número de golos marcados num ano civil.

Lewandowski foi considerado o principal candidato ao prémio Bola de Ouro, mas, surpreendentemente, perdeu para Messi, do Paris Saint-Germain, em novembro.

Foi uma boa noite para o Chelsea, que viu Emma Hayes ganhar o prémio de Treinador do Ano no feminino e Thomas Tuchel o prémio de Treinador do Ano no masculino.

Sob o comando de Emma Hayes, o Chelsea venceu o campeonato e a taça e chegou à final da Liga dos Campeões, enquanto Thomas Tuchel levou a equipa masculina à Liga dos Campeões na época passada.

O guarda-redes do Chelsea, Edouard Mendy, foi coroado o melhor guarda-redes masculino, enquanto a capitã do Chile e estrela do Lyon, Christiane Endler , venceu o prémio feminino.

Cristiano Ronaldo foi homenageado com um prémio especial por se ter tornado o melhor marcador de sempre do futebol internacional masculino.

O avançado do Manchester United chegou aos 115 golos por Portugal, ultrapassando o anterior recorde de 109, estabelecido pelo iraniano Ali Daei.

"É um sonho [bater o recorde]", disse Ronaldo na cerimónia. "Antes de mais, tenho de agradecer aos meus companheiros de equipa, especialmente à seleção nacional durante os últimos 20 anos.

"Nunca pensei bater esse recorde, de marcar 115 [golos]. Estou muito orgulhoso, é um prémio especial da FIFA, uma organização que respeito muito."

Erik Lamela, antigo médio do Tottenham, venceu o Prémio Puskas para o Golo do Ano pelo seu impressionante golo de rabona contra o Arsenal no Derby do Norte de Londres.

