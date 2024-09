Preços mais baixos que trazem mudanças na dinâmica do mercado.

Em uma visita na quarta-feira, o Fed reduziu as taxas de juros, o que significa a primeira redução desde março de 2020. Esta ação segue o aumento agressivo das taxas pelo banco central para uma alta de 23 anos para gerenciar a inflação excessiva impulsionada por despesas de empréstimo mínimas durante a pandemia do Covid.

Em teoria, uma redução nas taxas de juros pode sugerir boas notícias para o mercado de ações. Custos de empréstimo reduzidos deixam empresas com dinheiro adicional para investimento próprio e retorno aos acionistas. No entanto, esta situação tem implicações mais amplas relacionadas à saúde da economia e ao potencial trajeto futuro.

O Dow avançou 1,3% nesta semana, enquanto o S&P 500 também subiu 1,1%. Ambos os índices atingiram novas altas nesta semana. Além disso, o Nasdaq Composite aumentou 1,2%.

Historicamente, o S&P 500 cresceu em média 5,5% ao longo de 12 meses após um corte de taxas, de acordo com estatísticas da LPL Financial com base em nove ciclos de aumentos de taxas de juros que remontam aos anos 1970. No entanto, alguns observadores do mercado esperam um período de volatilidade nos próximos meses à medida que os investidores lidam com uma variedade de incertezas.

Embora o mercado de trabalho tenha exibido força notável em comparação com as normas históricas, há sinais recentes de fraqueza. A inflação melhorou significativamente desde que o Fed iniciou aumentos de taxas em 2022, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu que ainda não atingiu a meta de 2% do banco central. Permanece incerto se a economia dos EUA conseguirá evitar uma recessão.

Como expresso por Jeff Buchbinder, estrategista de ações-chefe da LPL Financial, em uma declaração na quarta-feira, "Enquanto um pouso suave ainda é viável, preocupações de que o Fed ainda pode estar atrás e incerteza em relação à política em torno da próxima eleição presidencial indicam que as ações podem experimentar uma queda potencialmente volátil."

O Fed é pouco provável que adote uma redução rápida nas taxas de juros se a economia não precisar disso devido a uma queda. Powell também alertou que reduções de meio ponto não serão o ritmo padrão para cortes futuros de taxas. Os oficiais do Fed projetaram meio ponto a mais de cortes em 2024 e um ponto percentual inteiro de cortes para o ano seguinte.

As mudanças nas taxas de juros levam tempo para influenciar a economia. Apesar das reduções aparentes nas taxas de hipoteca e nos rendimentos dos bonds, as empresas e os consumidores podem não experimentar os efeitos positivos das taxas reduzidas imediatamente.

De acordo com Buchbinder, setores defensivos, como saúde, utilidades e bens de consumo básico, geralmente se saem bem durante os primeiros seis meses de uma fase de corte de taxas. Powell mencionou que a economia permanece robusta e esta redução de taxas foi destinada a apoiar o mercado de trabalho. No entanto, o Fed geralmente reduz as taxas quando a economia enfraquece, o que indica um movimento potencialmente lucrativo para os investidores investirem em ações tradicionalmente seguras durante um período de corte de taxas.

De acordo com Eric Diton, diretor-gerente da Wealth Alliance, os investidores poderiam considerar investir em ações de crescimento com forte crescimento de lucros. As ações de tecnologia viram ganhos significativos após a redução das taxas do Fed. As ações da Tesla subiram 3,7%, as ações da Meta Platforms aumentaram 6,7% e as ações da Apple adicionaram 3,4%.

No entanto, Diton recomenda que investidores com grandes investimentos em ações da Big Tech considerem diversificar em setores de mercado subperformantes que podem se beneficiar das taxas de juros reduzidas.

As ações de pequena capitalização, por exemplo, geralmente prosperam com taxas reduzidas, pois geralmente apresentam grandes quantidades de dívida ajustável que se move para cima e para baixo em resposta ao clima econômico e financeiro. O índice S&P SmallCap 600 aumentou 2,5% nesta semana.

Como sugerido por Diton, "Tire algum dinheiro da mesa e diversifique."

Após a redução das taxas de juros do Fed, as empresas podem ter fundos extras para investimento próprio e distribuição de dividendos. Esta redução pode potencialmente motivar os investidores a investir em ações tradicionalmente seguras durante um período de corte de taxas.

Em resposta ao corte de taxas do Fed, alguns setores de mercado, como ações de pequena capitalização, podem se beneficiar devido à sua alta dívida ajustável, o que os torna uma potencial oportunidade de investimento para diversificação.

