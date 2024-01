Porque é que os vilões dos filmes adoram a arquitetura moderna

O antagonista de Bond, o assassino Francisco Scaramanga, fortificou o seu esconderijo dentro de um imponente carste calcário. Quando 007 entra na casa isolada, o capanga de Scaramanga, Nick Nack, acciona um interrutor da estação de controlo da casa, enviando o herói para um vertiginoso e vermelho parque de diversões de horrores.

O arquiteto Chad Oppenheim, de Miami, viu pela primeira vez o filme e o esconderijo de Scaramanga quando tinha sete anos. Foi o início de uma obsessão pelo esconderijo definitivo. "Ou me tornava num supervilão e construía um destes (covis), ou tornava-me arquiteto", disse.

Oppenheim explora o seu caminho mais obscuro não percorrido em "Lair", um livro recente da Tra Publishing, que apresenta 15 habitações altamente secretas em desenhos arquitectónicos a preto e branco. Incluem o refúgio alpino nórdico em "Ex Machina", a casa submarina em aranha em "O Espião que me Amava", a elegante residência no Monte Rushmore em "North By Northwest" e a misteriosa sede da Wallace Corporation em "Blade Runner 2049".

Em geral, os covis partilham pontos comuns: São imaculados, inspiradores, de alta tecnologia, de outro mundo, muitas vezes pouco práticos, e baseiam-se fortemente nos princípios do modernismo. O livro coloca a questão: Porque é que os maus vivem em boas casas?

"Os covis dos vilões têm sempre a arquitetura mais sexy, convidando-nos a ser o mau da fita", disse Leah Greenblatt, crítica geral da Entertainment Weekly, num painel do livro em Nova Iorque. Para além da casa de infância do protagonista de "Skyfall", perguntou: "James Bond tem sequer uma casa?" Oppenhenheim brincou com a ideia do esconderijo do herói também - a Bat Cave, a Fortaleza da Solidão - mas geralmente acha que os supervilões têm "um pouco mais de profundidade", disse ele.

Oppenheim e a sua equipa criaram uma rubrica para determinar quais os esconderijos que seriam escolhidos - e o que seria considerado um verdadeiro vilão. "Primeiro, em primeiro lugar, os esconderijos tinham de ser aspiracionais. Também tinham de ser incrivelmente bonitos do ponto de vista arquitetónico", explicou. Omitiram a luxuosa mansão concebida por John Lautner do realizador de filmes pornográficos Jackie Treehorn em "O Grande Lebowski", por não o considerarem um verdadeiro antagonista. A fortaleza infernal de Darth Vader em "A Guerra das Estrelas" também foi preterida em favor da Estrela da Morte, porque Oppenheim decidiu que ninguém iria querer viver num planeta vulcânico insustentável.

Também optaram por vilões que tinham grandes visões para a humanidade, e não tanto a natureza brutal de assassinos em série como Hannibal Lecter. "São muito utópicos, de certa forma, na medida em que acreditam que estão a fazer as coisas certas - como a maioria dos megalómanos", disse Oppenheim. A arquitetura que escolhem representa as suas personalidades coloridas. "Muitos destes vilões ou querem ser cavalheiros do velho mundo ou querem ser super hiper-modernos, e não há realmente um meio-termo", observou Greenblatt - exceto o exterior de alta tecnologia, semelhante ao interior de "Downton Abbey" do aracnídeo marinho de Karl Stromberg, admitiu ela.

"Lair" examina a forma como a arquitetura modernista, futurista e utópica tem sido associada à amoralidade. Ao longo dos séculos XX e XXI, as casas elegantes, igualmente minimalistas e extravagantes, feitas de vidro, aço e betão, tornaram-se o arquétipo da casa do recluso idealista com uma ambição diabólica.

"A arquitetura doméstica moderna passou a ser identificada quase exclusivamente com personagens más, instáveis, egoístas, obsessivas e movidas pelo prazer da carne", escreve Joseph Rosa num ensaio do livro. "Se ainda fossem vivos, isto poderia chocar profundamente os pioneiros do modernismo, que imaginavam que o seu movimento facilitava um modo de vida saudável, honesto e moral."

Enquanto a vida familiar na televisão tem sido frequentemente retratada em ambientes acolhedores e tradicionais, as escavações modernistas têm sido reservadas para solteiros rebeldes - como Don Draper de "Mad Men" que deixa a sua casa colonial suburbana com Betty por linhas mais limpas e um novo interesse amoroso em Manhattan.

A arquitetura moderna não tem sido tão prontamente adoptada pelos americanos. Além disso, salienta Rosa, a desconfiança em relação à tecnologia após a Segunda Guerra Mundial aprofundou a ideia de que o progresso e a inovação poderiam ser perigosos.

Os designers de produção fazem frequentemente referência às formas monumentais de betão vazado do Brutalismo ou às ideias sociais colectivas do Construtivismo para construir cenários distópicos. O bunker desenhado por Ken Adams em "Dr. Strangelove" e as sombrias torres de apartamentos em "A Clockwork Orange" seguem esta linha. No painel, o crítico de cinema Chris Nashawaty comentou o construtivismo: "É uma arquitetura de propaganda e, tal como todos os vilões, ditadores ou governantes comunistas... tem tudo a ver com convencer as pessoas de que existe poder, pensamento e força".

Mas muitos supervilões também são atraídos pelo mundo natural. Essas inclinações encontram uma influência improvável em Frank Lloyd Wright, cujo movimento de arquitetura orgânica pregava uma simbiose com o ambiente. Hollywood encontra frequentemente os seus esconderijos favoritos nos projectos do arquiteto e protegido de Wright, John Lautner: as casas de vigia de Hollywood Hills em "Body Double" e "Lethal Weapon 2", e o esconderijo no deserto em "Diamonds Are Forever". A presença de Wright volta a aparecer em "North By Northwest". Hitchcock pediu ao arquiteto que construísse a casa no cimo do Monte Rushmore, mas não lhe pôde pagar e, em vez disso, construiu um cenário inspirado no trabalho do arquiteto.

Aproveitar o poder da própria natureza é o maior feito de ambição. Em "The Incredibles", a casa de Buddy Pine na ilha vulcânica tem uma parede feita de lava. A Estrela da Morte de "Guerra das Estrelas" A Estrela da Morte de "Guerra das Estrelas" assemelha-se a uma lua, mas tem o poder de destruir mundos inteiros - uma ideia que foi retirada da história: Os EUA, a União Soviética e a Alemanha nazi consideraram o potencial de um satélite mortífero em órbita.

Oppenheim vê uma ligação entre os nossos próprios comportamentos destrutivos e o impulso do vilão para dominar a natureza. "Tentámos realmente conquistar o planeta. (A nossa civilização manipulou a natureza em seu proveito e estamos a construir cada vez mais", afirmou.

Os vilões representam as nossas piores inclinações com visões grandiosas e destrutivas. Utilizam os seus esconderijos para se afastarem da humanidade, refugiando-se em espaços imaculados, nos seus complicados sistemas de defesa e na privacidade de câmaras secretas ou num lago de uma cratera vulcânica longínqua.

Mas os seus desejos são, em última análise, muito humanos. "Estes covis estão a gozar com toda a ideia de domesticidade, porque, de certa forma, é isso que eles querem", disse Nashawaty. "Eles querem essas casas grandes. Querem o que toda a gente quer".

"Lair Radical Homes And Hideouts Of Movie Villains" jáestá disponível na Tra Publishing.

Este artigo foi atualizado para refletir a localização do esconderijo de Scaramanga no filme "The Man with the Golden Gun", em vez da localização do romance.

