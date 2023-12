Porque é que Kylian Mbappé escolheu ficar no PSG

Vencedor de um Campeonato do Mundo com apenas 19 anos, o segundo adolescente - depois de Pelé - a marcar numa final de um Campeonato do Mundo e o melhor marcador da Ligue 1 durante quatro épocas consecutivas, Mbappé é um futebolista único na sua geração.

O avançado de 23 anos estava há muito ligado ao Real Madrid. Foi convidado para a academia do clube espanhol aos 11 anos de idade, tinha posters de Cristiano Ronaldo nas paredes do seu quarto de infância e, no ano passado, disse que queria juntar-se aos agora 14 vezes vencedores da Taça dos Campeões Europeus.

Os gigantes espanhóis apresentaram uma proposta de 188 milhões de dólares por Mbappé em agosto. O negócio esteve perto de se concretizar e o avançado admitiu mesmo, na altura, que queria deixar o PSG.

"Fui honesto. Dei um sentimento, dei o que tinha no meu coração", disse Mbappé a Becky Anderson, da CNN, em dezembro. Por isso, quando o francês prolongou o seu contrato com o PSG em vez de assinar com os Los Merengues, foi um choque - para dizer o mínimo.

"Foi a decisão mais difícil da minha vida", disse Mbappé a Amanda Davies, da CNN, a 23 de maio. "Eu queria tomar a melhor decisão (...) e isso leva tempo (...) mas acho que tomei a decisão certa".

'O projeto é ganhar sempre'

Mbappé explicou a sua decisão de ficar em Paris referindo-se repetidamente ao "projeto" que está a ser construído no PSG.

Apesar de contar com reservas de dinheiro aparentemente ilimitadas, o PSG não conseguiu até agora ganhar um título da Liga dos Campeões e tem o infeliz hábito de implodir nas fases a eliminar.

Agora, parece que o clube está a alterar a sua abordagem.

"Se eu mudar tudo o que quero mudar no clube", disse Mbappé, antes de fazer uma pausa e recalibrar-se. "Se o clube crescer comigo, se eu puder escrever a história do clube coletivamente com a Liga dos Campeões ou individualmente também, ficarei feliz com este contrato.

Quando me mostraram este projeto, pensei: "É interessante. E quero tentar. Quero tentar de novo", disse.

Depois da decisão de Mbappé de ficar, outras mudanças parecem estar em curso no Parc des Princes.

"Com certeza, muitas mudanças vão acontecer", disse o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, à repórter Amanda Davies, da CNN.

"Queremos criar uma nova era do Paris Saint-Germain, um novo projeto, ar fresco. Acho que é muito importante que todos se motivem novamente".

Na conferência de imprensa de anúncio da prorrogação do seu contrato, Mbappé negou, no entanto, que o seu novo contrato lhe dê mais influência dentro ou fora do campo.

"Quanto ao projeto aqui, não é preciso uma responsabilidade especial para ser investido", disse aos jornalistas.

Macron deu-me bons conselhos

Mbappé nasceu e cresceu em Bondy, um subúrbio de Paris a 11 quilómetros do centro da cidade e, para além de um período de dois anos a jogar pelo Mónaco, viveu toda a sua vida na capital francesa.

"Ele é parisiense. É francês. Ele ama o seu país. Ele ama o seu país, ama o seu clube", disse Al-Khelaifi à CNN. "Por isso, joga no clube há cinco anos [e] existe uma relação. Há amor entre ele, o clube, os adeptos e o seu país".

Murais dedicados a ele estão espalhados pelo seu antigo bairro, onde ele se tornou um herói para os jovens futebolistas.

Na lateral de um edifício, uma pintura retrata um jovem Mbappé a dormir, sonhando em representar a França. "Ama o teu sonho e ele amar-te-á em troca", lê-se numa pequena legenda.

Enquanto figura de proa da equipa francesa, oriundo de uma banlieue a norte de Paris, o valor de Mbappé vai para além das suas prestações em campo, entrando na arena política.

No programa de televisão Chez Jordan, a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, elogiou efusivamente o jovem avançado.

"Acima de tudo, acho que, para além do futebol e dos resultados, ele é tão importante, tão útil para dar esperança aos nossos jovens... É por isso que eu quero que ele fique", disse ela.

Até o Presidente francês Emmanuel Macron interveio para implorar à jovem estrela que fique no PSG e em França.

"Ele deu-me um bom conselho, mas, com todo o respeito que tenho por ele, a decisão foi minha. Segui esse conselho, mas depois tomei a minha decisão".

"Vou ficar e quero dar o meu melhor para a história do clube e do meu país".

Dinheiro novo contra dinheiro velho

A Qatar Sports Investments (QSi) é a proprietária do PSG e Al-Khelaifi faz parte do conselho de administração da Qatar Investment Authority (QIA), o fundo soberano do Qatar.

Desde que o grupo do Qatar - liderado pelo próprio Emir do Qatar - assumiu o controlo do PSG em 2011, o clube gastou cerca de 1,5 mil milhões de dólares em transferências, ganhou a Ligue 1 10 vezes, embora o título da Liga dos Campeões se tenha revelado difícil de alcançar.

Apenas seis meses antes de o Qatar receber o Campeonato do Mundo, manter a provável estrela desse torneio no clube propriedade do emir foi visto como um grande golpe.

O Real Madrid, segundo o The New York Times, ofereceu a Mbappé um bónus de assinatura de quase 140 milhões de dólares, um salário anual líquido de mais de 26 milhões de dólares e controlo total sobre os seus direitos de imagem.

Apoiado por vastas reservas de dinheiro do Estado, o PSG contrapôs um prémio de assinatura semelhante, mas um salário anual muito mais elevado, de 65 milhões de dólares, segundo a Sky Sports.

O resultado foi uma rara ocasião em que o Real Madrid não conseguiu igualar a oferta financeira de um rival e uma vitória dos clubes "new money", financiados pelos bolsos fundos dos Estados-nação, sobre os clubes "legacy", mais estabelecidos e com uma história extensa.

"O que o PSG está a fazer ao renovar com Mbappé por uma quantia avultada (sabe-se lá onde e como será paga), depois de ter anunciado perdas de 700 milhões de euros nas últimas épocas e de ter uma carga salarial de 600 milhões de euros, é um INSULTO ao futebol. Al-Khelafi é tão perigoso quanto a Superliga", twittou Javier Tebas, presidente da La Liga.

O tweet de Tebas ecoa as opiniões da sua organização, que emitiu uma declaração inflamada quando parecia claro que Mbappé ficaria em França.

"A La Liga vai apresentar uma queixa contra o PSG junto da UEFA, do tribunal administrativo francês e das autoridades fiscais e da União Europeia para continuar a defender o ecossistema económico do futebol europeu e a sua sustentabilidade", lê-se no comunicado.

"Sabemos que estamos a fazer tudo legalmente, tudo da forma correcta", disse Al-Khelaifi à CNN. "E estamos muito felizes. Ninguém vai destruir a nossa celebração de assinar novamente com Kylian Mbappé".

Correção: Uma versão anterior deste artigo descaracterizava a natureza da relação entre o QSI e o QIA. Esta informação foi corrigida.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com