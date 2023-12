Porque é que Felipe Massa não conseguiu ficar retirado

Durante o seu tempo no desporto, o brasileiro estabeleceu-se como um dos pilotos mais amados e emocionantes da grelha, acumulando um grande número de seguidores em todo o mundo.

Com uma segunda reforma - Massa deixou a F1 pela primeira vez em 2016, apenas para ser atraído de volta por mais um ano - no horizonte, parecia que o piloto de 37 anos iria desfrutar de um tempo bem merecido longe dos holofotes.

Mas mal Massa saiu de um cockpit de F1, já estava a assinar um contrato com a Venturi para ser o seu principal piloto na temporada de 2019 da Fórmula E.

"Eu adoro correr", disse Massa ao programa Supercharged da CNN no lançamento da Venturi no Mónaco. "E era o momento certo para parar a Fórmula 1.

"Estou muito feliz com a minha decisão, mas queria continuar a correr, por isso acho que a Fórmula E é o campeonato que está a crescer mais.

"Gosto de novos desafios, por isso é definitivamente um novo desafio para mim - e estou ansioso por esta nova experiência na Fórmula E, especialmente com a equipa Venturi."

'Enorme ativo'

A presença de Massa na próxima temporada, que começa neste fim de semana na Arábia Saudita, é um golpe e tanto para a Fórmula E.

Considerado um dos desportos de crescimento mais rápido do mundo, a Fórmula E atraiu mais de 300 milhões de telespectadores em todo o mundo para assistirem a pelo menos uma corrida na televisão na época passada, de acordo com a Forbes.

Uma média de 27,1 milhões assistiram a cada corrida individual, um grande aumento em relação aos 18,6 milhões que sintonizaram cada corrida durante a temporada 2016-17.

O seu rápido e crescente alcance global é uma das principais razões pelas quais pilotos de alto nível, como Massa, se esforçam por fazer parte do desporto.

Mas as ligações no mundo do desporto automóvel também ajudam, como Venturi descobriu ao tentar convencer Massa a pôr os pontos nos i's e a cruzar os t's no seu novo contrato.

A equipa sediada em Mónaco, fruto da imaginação do empresário monegasco Gildo Pallanca Pastor, conta com Susie Wolff como nova chefe de equipa para a próxima época.

Wolff fez o seu nome na F1 como piloto de testes da Williams, tornando-se, em 2014, a primeira mulher a participar num fim de semana de corrida em 22 anos.

Foi também o mesmo ano em que Massa se juntou à Williams para iniciar a sua passagem de quatro épocas na equipa britânica.

"Mas não posso ficar com os louros do Felipe, porque o Gildo já estava a falar com o Felipe quando eu entrei", disse Wolff à Supercharged. "Então eu apenas terminei as últimas negociações.

"Ele é um grande trunfo para a equipa. Em primeiro lugar, gosto muito dele como pessoa, mas (também) da experiência que ele pode trazer, tendo estado no desporto automóvel a um nível tão elevado durante tanto tempo.

"O facto de ele viver no Mónaco, por isso é fácil chegar ao escritório para estar no simulador. Para nós, creio que é realmente uma das duplas mais fortes da Fórmula E, com o Felipe e o Edo."

Sem garantias de sucesso

A Venturi, propriedade conjunta do ator de Hollywood Leonardo DiCaprio, passou por quatro primeiras épocas difíceis na Fórmula E.

Tendo competido desde o início da série em 2014, a equipa apenas conseguiu um sexto lugar como melhor resultado no campeonato, juntamente com um sétimo e dois nonos lugares.

A Venturi também ainda não venceu um E-Prix, mas Wolff está otimista de que isso pode mudar esta época.

"Sou realista, vai ser um enorme desafio", admite Wolff. "Somos uma equipa pequena, mas penso que é essa a beleza da Fórmula E, só porque se é um construtor não é garantia de sucesso.

"Acredito que temos hipóteses de sucesso. Se fizermos tudo bem, se encontrarmos a fiabilidade, a velocidade que sabemos que existe, não tenho dúvidas de que podemos conseguir grandes resultados.

"Conseguiremos reunir tudo isso o suficiente para um campeonato? Acredito que temos mais trabalho a fazer antes de isso ser possível, mas respeito imenso a concorrência porque sei do que são capazes, mas acredito e não iria para as corridas sem acreditar que podemos ter sucesso com a Venturi."

Apesar da sua vasta experiência no desporto automóvel, a entrada na FE tem sido uma curva de aprendizagem acentuada para Massa.

Embora a F1 e a FE possam parecer partilhar algumas semelhanças no exterior, as diferenças quando se está sentado no cockpit são vastas.

Mesmo os pilotos que já estão bem familiarizados com o desporto terão de se familiarizar com os novos carros "Gen2" e com todas as mudanças que daí advêm.

Mas Massa espera poder ser a peça que faltava no puzzle para a Venturi conseguir finalmente a sua primeira vitória no E-Prix.

"É um novo desafio para a Venturi também, para ser maior e mais importante, para ter mais sucesso e estou feliz por fazer parte disso", disse Massa.

"Espero realmente que isso mude. Mas é melhor não dizer nada e concentrar-me apenas nas corridas, no trabalho, mas sim, acho que é possível mudar esse número.

"Vou esforçar-me muito - eu e o Edo (Mortara, colega de equipa da Venturi) esperamos conseguir mudar esse número apenas uma vez, mas muitas vezes."

Fonte: edition.cnn.com