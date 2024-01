Porque é que as pessoas torcem pelos mais desfavorecidos - ganhem ou percam

Os Bills nunca ganharam uma Super Bowl e terão de esperar pelo menos mais um ano para o conseguir. De cada vez que os Bills ficam aquém do esperado, fico com um sentimento que só pode ser descrito como desespero. Como diz o ditado: é a esperança que nos mata.

Uma pergunta que me fazem frequentemente é porque é que torço por este azarado, como se fosse um erro inexplicável. Acontece, porém, que há muitas pessoas como eu e há boas razões para continuar a torcer por equipas que lhes partem o coração uma e outra vez.

Têm sido realizados muitos estudos sobre pessoas como eu, que torcem pelos mais desfavorecidos, e foram criadas algumas teorias sobre as razões que nos levam a fazer o que fazemos.

Um bom artigo do Baylor College of Medicine sobre o assunto forneceu um resumo dessas explicações, e devo admitir que algumas se encaixam bastante bem em mim.

Por exemplo, torcemos pelos mais desfavorecidos porque nos identificamos com eles. Eu era uma pessoa que só falava tarde e tinha dificuldades em aprender até ao liceu. Em relação aos meus colegas de turma, via-me como um pouco desfavorecido - uma equipa como os Bills encaixa bem em mim.

Em termos mais gerais, a equipa encaixa muito bem na cidade de Buffalo. Buffalo tem o mercado televisivo mais pequeno do país para uma equipa da NFL. A população da cidade estava, desde há muito, a diminuir há anos. Ser visto como o pária reforça o facto de os Bills serem os próprios de Buffalo.

Para isso, a cidade protege a sua equipa em situações que, duvido, poucas outras cidades o fariam. Quando os Bills perderam a Super Bowl XXV com um golo de campo falhado, a cidade de Buffalo organizou uma festa depois do jogo. Uma multidão de 30.000 pessoas aplaudiu de pé o homem que falhou o remate vencedor: Scott Norwood.

A paixão pelos Bills é uma questão de lealdade, ganhe ou perca.

A ciência do azarão

A ciência também nos diz que as pessoas ficam muito felizes quando o azarão consegue a vitória - as pessoas ficam mais felizes quando ganham inesperadamente. Pergunte a qualquer adepto do Leicester City depois de terem ganho a Premier League em 2016. A probabilidade de ganhar era de 5.000:1.

O mesmo se aplica, sem dúvida, a alguém como eu. Cheguei mesmo a chorar quando os Bills apenas chegaram aos playoffs em 2017, depois de uma seca de quase 20 anos. Repito vezes sem conta o momento em que os Bills chegaram aos playoffs no YouTube.

Lembrem-se de que os Bills só entraram nos playoffs porque os Baltimore Ravens perderam para os Cincinnati Bengals; os Bills ganharam um desempate e conseguiram entrar por uma porta dos fundos.

No entanto, o facto de os Bills terem entrado nos playoffs não os aproximou da Super Bowl, pois perderam na ronda de abertura dos playoffs.

Embora torcer pelos Bills não seja algo que muitos americanos façam, o desejo de torcer por um azarão é generalizado.

Na verdade, os americanos preferem o azarão ao favorito. Estudos académicos mostram que cerca de dois terços das pessoas torcem por um hipotético azarão em vez de um hipotético favorito. Não só isso, mas as experiências indicam que as pessoas mudam de lealdade se descobrirem que o desfavorecido está a ganhar.

É possível ver isto nas sondagens actuais. Veja o que aconteceu com os Denver Broncos no Super Bowl XXXII em comparação com o XXXIII, por exemplo.

Naquela primeira Super Bowl, os Broncos eram grandes azarões em relação aos Green Bay Packers, um franchise da NFL de que a maioria das pessoas gosta e poucas não gostam. Os adeptos tinham mais dois pontos de probabilidade de torcer pelos Broncos do que pelos Packers.

No ano seguinte, os Broncos eram os grandes favoritos em relação aos Atlanta Falcons, uma equipa que, fora da Geórgia, não tem muitos fãs. Mesmo assim, as pessoas que tinham uma preferência tinham mais 11 pontos de probabilidade de querer que os Falcons ganhassem.

Schadenfreude

Mas talvez a razão menos romântica para gostar do azarão não tenha a ver com o azarão em si - tem a ver com o favorito.

Por outras palavras, existe uma grande dose de schadenfreude (prazer derivado da desgraça alheia): queremos que os perdedores ganhem porque gostamos da dor da derrota do vencedor.

Pense na quantidade de pessoas que festejam no Twitter quando o basquetebol da Duke, uma escola de elite com um historial de vitórias, perde.

E que tal o cântico "[the New York] Yankees Suck?". Ou, melhor ainda, veja qualquer clip de Stephen A. Smith, da ESPN, a rir-se de qualquer infortúnio dos Dallas Cowboys. Este, em que ele se diverte ao ver os fãs dos Cowboys chorarem, é um dos melhores.

O meu schadenfreude não se aplica aos Bills, mas aplica-se definitivamente ao meu ódio pelos Yankees. Faço questão de telefonar a um amigo meu dos Yankees no final de cada época em que eles perdem e faço-o sofrer.

Um dos maiores erros que cometemos é confundir as grandes bases de fãs dos primeiros classificados com o facto de a maioria das pessoas torcer pelos primeiros classificados.

Um estudo do FiveThirtyEight de 2017 revelou que mais americanos incluíram os Cowboys nas suas três equipas favoritas do que qualquer outra equipa, exceto os Packers.

No entanto, apenas cerca de 20% dos americanos tinham os Cowboys como uma das suas equipas favoritas, enquanto mais de 30% dos adeptos tinham a equipa de Dallas como uma das suas equipas menos favoritas.

Uma sondagem Gallup de 2010 mostrou a mesma coisa no que diz respeito ao basebol. Um ano depois de terem ganho a World Series, 16% dos adeptos de basebol disseram que os Yankees eram a equipa pela qual gostavam de torcer. No entanto, quase o dobro (31%) disse que os Yankees eram uma equipa que adoravam odiar.

Os Yankees são quase o oposto completo dos Bills. Eles são da cidade mais populosa dos Estados Unidos e ganharam mais campeonatos do que qualquer outra franquia profissional americana.

Os Yankees são, no entanto, um ótimo exemplo de como a maré pode mudar rapidamente. A equipa ganhou 26 World Series no século XX, mas ganhou apenas uma no século XXI.

Talvez os Bills, que não conseguiram vencer as primeiras 56 Super Bowls, se saiam melhor nas próximas 56?

Só precisamos de uma, e haverá uma grande, grande alegria.

