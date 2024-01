Porque é que apenas "God Save the Queen" será tocado quando a Irlanda do Norte jogar contra a Inglaterra

Cada equipa canta o seu hino, acompanhada pelos seus adeptos na multidão; os ombros estão para trás, as cabeças erguidas e, por vezes, os olhos enchem-se de lágrimas salgadas ao som da chamada patriótica.

Mas quando a Inglaterra e a Irlanda do Norte entrarem em campo a 15 de julho para o confronto do Grupo A do Euro 2022 Feminino, apenas um hino nacional será tocado: "God Save the Queen".

Os outros dois países que compõem o Reino Unido têm os seus próprios hinos nacionais para eventos desportivos que não se realizam sob a bandeira da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

O País de Gales tem "Hen Wlad Fy Nhadau" ("Terra dos Meus Pais") e a Escócia tem "A Flor da Escócia". Mas, neste caso, a Inglaterra e a Irlanda do Norte partilharão "God Save the Queen".

Hinos diferentes para desportos diferentes

Esta peculiaridade do sorteio ilustra a complexa identidade da equipa nacional da Irlanda do Norte.

Foi apenas há pouco tempo - entre 1968 e 1998 - que um período de violência sectária na Irlanda do Norte, conhecido como "The Troubles", deixou mais de 3.500 pessoas mortas, de acordo com o The Sutton Index of Deaths.

O Acordo de Sexta-Feira Santa (ou Acordo de Belfast) ajudou a pôr termo a décadas de conflito entre os nacionalistas que pretendiam uma Irlanda unida e os lealistas que desejavam continuar a fazer parte do Reino Unido.

Estes pontos de vista políticos divergentes alinhavam-se em grande medida com as crenças religiosas, com os protestantes a favor do unionismo e os católicos do nacionalismo.

De acordo com o Censo de 2011, a população da Irlanda do Norte é composta por 49% de protestantes e outros cristãos, 45% de católicos, 6% de não-religiosos e 1% não declarou a sua religião. De acordo com o inquérito ARK Northern Ireland Life and Times Survey, 33% das pessoas, em 2019, consideravam-se unionistas, 23% identificavam-se como nacionalistas, enquanto 39% não se consideravam nem uma coisa nem outra.

"Os inquéritos mostram que há um sentimento em desenvolvimento de uma identidade nacional da Irlanda do Norte, mas não há nenhuma canção que encapsule isso ou que possa ser vista como encapsulando [isso]", diz Paul Rouse - que escreveu Sport and Ireland: A History - diz à CNN Sport.

A Irlanda do Norte tem vários hinos nacionais em uso em diferentes desportos, bem como em diferentes configurações das suas equipas - uma relíquia de como cada desporto navegou nesta divisão.

Cada uma destas canções ocupa uma posição ligeiramente diferente na paisagem política da Irlanda do Norte.

No râguebi, em que a equipa joga como uma Irlanda unida, o hino nacional da República da Irlanda "Amhrán na bhFiann" ("The Soldier's Song") é tocado nos jogos em casa, ao lado do especificamente encomendado e mais inclusivo "Ireland's Call", que é tocado tanto nos jogos em casa como fora.

Nos Jogos da Commonwealth, o hino da Irlanda do Norte é "Londonderry Air", enquanto no futebol, o hino "God Save the Queen" - com as suas associações à família real britânica - está ligado à tradição unionista.

"É muito triste. A Irlanda do Norte não tem realmente uma identidade própria", disse a capitã da Irlanda do Norte, Marissa Callaghan, num documentário do ano passado.

"Como jogadora católica, infelizmente, não tenho a experiência de ficar de pé e cantar o hino o mais alto possível.

"Mas isso não retira o orgulho, a paixão e o significado de vestir a camisola verde. É preciso alguém que pense fora da caixa, não é? E ser suficientemente corajoso para o fazer avançar".

O que aconteceria ao desporto internacional na Irlanda?

Historicamente, cada desporto importante tem encontrado um lugar ligeiramente diferente na paisagem da Irlanda do Norte.

"A criação do mundo desportivo moderno ocorreu no século XIX... E quando isso estava a acontecer, a Irlanda não estava dividida", diz Rouse.

Quando a Irlanda do Norte foi oficialmente criada, a 3 de maio de 1921, na sequência da Guerra da Independência da Irlanda, as equipas de atletismo, râguebi e futebol representavam toda a ilha.

"Levantou-se imediatamente a questão de saber o que aconteceria ao desporto internacional na Irlanda", diz Rouse. "E isso varia de desporto para desporto."

A Associação Irlandesa de Futebol (IFA) estava, e ainda está, sediada em Belfast - o centro histórico do desporto, onde este entrou pela primeira vez na Irlanda.

Ao contrário do râguebi, cujo organismo dirigente estava sediado em Dublin e cujas estruturas permitiam uma maior autonomia regional, o futebol dividiu-se em dois com a criação da Associação de Futebol da Irlanda (FAI) em Dublin, em 1921.

Inicialmente, a IFA e a FAI organizaram ambas equipas internacionais com o nome da Irlanda, seleccionando jogadores do norte e do sul da fronteira, até à década de 1950, altura em que as exigências das competições de qualificação para o Campeonato do Mundo obrigaram as equipas a ficarem completamente separadas.

Durante "The Troubles", as tensões aumentaram, como quando, em 1979, um jogo da Taça dos Campeões Europeus entre a cidade fronteiriça de Dundalk e o Linfield, um clube estreitamente associado ao Unionismo, foi marcado por tumultos.

Mas o sucesso da equipa da Irlanda do Norte nos Campeonatos do Mundo de 1982 e 1986, com jogadores de ambas as comunidades, mostrou como o futebol podia, por vezes, transcender as divisões políticas.

"Temos tendência para nos concentrarmos na divisão, mas não foi apenas uma divisão, foi também um jogo que os uniu", diz Rouse.

Esses esforços para unir o futebol se intensificaram após o processo de paz.

Em 2006, a Amálgama de Clubes de Adeptos da Irlanda do Norte recebeu o Prémio Internacional de Adeptos de Bruxelas pelo apoio a instituições de caridade e pelos seus esforços para combater o sectarismo.

Euro 2022

A Associação de Futebol Feminino da Irlanda do Norte (NIWFA) é uma entidade muito mais recente, formada em 1976, e desde então o futebol feminino no país tem crescido exponencialmente.

De acordo com o seu sítio Web, cerca de 1 200 jogadoras competem atualmente em seis divisões competitivas.

A sua crescente popularidade está em sintonia com as tendências do futebol feminino em toda a Europa. O Euro 2022 já estabeleceu recordes de assistência - cerca de 450 000 bilhetes foram vendidos antes do torneio - enquanto mais de 91 000 adeptos se amontoaram duas vezes no Camp Nou para ver o Barcelona Femení no início deste ano.

Foi também lançada uma canção oficial - "Girl Got Game" de Jessica Hammond - para apoiar a equipa e destacar o futebol feminino.

Aproveitando este facto, a equipa feminina da Irlanda do Norte espera imitar o "espírito de 2016" que permeou o país quando a equipa masculina se qualificou para o Euro 2016.

"Vimos o impacto positivo que isso teve", disse Callaghan ao Belfast Live.

É a primeira vez que a equipa feminina da Irlanda do Norte se qualifica para um grande torneio, apesar das várias lesões prolongadas das suas principais jogadoras.

A classificação representou um feito impressionante para a equipa, que ocupa o 47º lugar no ranking mundial, com muitos membros do plantel a conciliarem o trabalho a tempo inteiro com o futebol.

Independentemente do resultado do jogo de sexta-feira, a Irlanda do Norte não chegará aos oitavos de final, depois de ter perdido com a Noruega e a Áustria nos dois primeiros jogos, mas os jogadores estão optimistas quanto ao futuro.

"A Irlanda do Norte é um lugar fantástico e temos pessoas fantásticas", disse Callaghan ao Belfast Live. "O desporto, incluindo o futebol, sempre conseguiu unir as pessoas."

Fonte: edition.cnn.com