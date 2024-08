- Por enquanto, Verdi acredita que as posições na Breuninger continuam seguras.

Relatórios iniciais sugerem que a cadeia de lojas de departamentos Breuninger pode estar à venda, causando preocupação mínima entre a sindicato Verdi em relação aos 6.500 empregos na Alemanha. "Estou menos preocupado com a segurança do emprego. A Breuninger é mais estável do que outros varejistas de tecidos", afirmou Wolfgang Krüger, líder do setor de varejo em Stuttgart. No entanto, alguns funcionários estão inquietos, já que as famílias proprietárias do Grupo Breuninger estão supostamente considerando a venda de suas operações de varejo e propriedades, de acordo com a revista "Wirtschaftswoche".

Um total de 31 empresas, incluindo investidores financeiros e empresas de varejo, teriam manifestado interesse na Breuninger, com algumas interessadas apenas nas operações de varejo, outras nas propriedades e um terceiro grupo considerando a aquisição de ambas. A cadeia de lojas de departamentos não comentou sobre os assuntos de venda, de acordo com a "Wirtschaftswoche".

Um porta-voz da Breuninger recusou-se a comentar sobre o assunto da venda, de acordo com o relatório da "Wirtschaftswoche" na quarta-feira. Hermann Hutter, presidente da Associação de Varejo da Baden-Württemberg, chamou a Breuninger de um farol da indústria. Ele expressou a esperança de que, em caso de venda, a cadeia de lojas de departamentos seja adquirida por um investidor que também mantenha as lojas. Eles desempenham um papel significativo nos centros urbanos.

Há especulações em círculos empresariais de que o Grupo Breuninger inteiro pode ser vendido por um valor empresarial de 2,5 bilhões de euros. Após a dedução da dívida, o preço de compra estimado seria de cerca de 2 bilhões de euros, com 1,8 bilhão de euros prováveis apenas para as propriedades. As primeiras ofertas são esperadas até o final de outubro.

A Breuninger opera 13 lojas de departamentos, incluindo uma em Stuttgart e outra em Düsseldorf, e gerou cerca de 1,5 bilhão de euros em vendas no ano passado. A loja online, ativa em dez países, contribuiu com cerca de metade disso, de acordo com o relatório.

A indústria da moda atualmente enfrenta tempos difíceis, com uma série de falências recentes. Além do grupo de lojas de departamentos Galeria Karstadt Kaufhof, o varejista de moda de Düsseldorf Peek & Cloppenburg, o fabricante de moda Gerry Weber e a subsidiária alemã da marca de moda Scotch & Soda solicitaram falência.

