Por dentro do Benfica Campus, uma das maiores fábricas de talentos do futebol mundial

Ao longo dos anos, a academia do clube - conhecida como Benfica Campus - formou inúmeras estrelas que acabaram por ser transferidas para os maiores clubes da Europa por valores elevados: Ederson, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Félix e Dias, entre outros.

Rodrigo Magalhães é o coordenador técnico do Campus e trabalha na formação de jovens no clube desde 2005. Rodrigo Magalhães diz à CNN Sport que a aposta do Benfica no desenvolvimento das suas jovens estrelas como seres humanos, antes de serem futebolistas, é a chave do seu sucesso.

Cerca de 95 jogadores vivem na academia em qualquer altura e, quando passam dos sub-18 para os sub-19, os jogadores mudam-se para as suas próprias casas ou apartamentos na cidade.

"Na nossa opinião, é a idade em que começam a ter a sua própria vida", diz Magalhães à CNN. "Alguns deles têm namoradas, outros vivem dois ou três num apartamento. Portanto, começam a ter uma vida fora da academia, pois temos de os preparar para viverem as suas vidas, porque sabemos que uma pequena percentagem de jogadores vai atingir o objetivo de jogar na equipa principal ou nas principais ligas da Europa.

"Depois destas idades, sub-19 e sub-23, normalmente todos os nossos jogadores que evoluem [da academia] podem jogar nas primeiras divisões e segundas divisões aqui em Portugal ou noutros países, mas precisamos de os preparar se o futebol falhar.

"O primeiro objetivo era desenvolvê-los como seres humanos e temos de os preparar também com um forte desenvolvimento académico."

Campeões europeus

Na época passada, a equipa do Benfica Campus ganhou finalmente o prémio mais cobiçado do futebol juvenil de clubes: a UEFA Youth League. Introduzida em 2013, é um torneio disputado por todas as equipas jovens dos clubes que participam na Liga dos Campeões dessa época.

Depois de ter perdido as três finais anteriores, o Benfica conseguiu finalmente conquistar o troféu com uma vitória vistosa por 6-0 sobre o RB Salzburg, um resultado que atraiu olhares de admiração de muitos dos maiores clubes da Europa.

"Toda a gente se orgulha muito desse momento, porque foi um processo que não começou nessa época", diz Magalhães. "Muitos desses jogadores começaram connosco com seis anos, outros com 10, 11 anos.

"Temos de olhar para todas as pessoas que trabalham com eles - treinadores, treinadores adjuntos, professores, departamento social, departamento de scouting - todos aqui têm um papel especial nesse momento."

Segundo Magalhães, cerca de 90% do plantel que venceu a UEFA Youth League começou a jogar no Campus entre os escalões de sub-6 e sub-12.

Embora o Benfica tenha a sua sede principal em Lisboa, possui também cinco centros de treino espalhados por Portugal, o que permite ao clube observar e depois cultivar os melhores talentos de todo o país.

Na convocatória para as meias-finais e para a final, Magalhães diz que havia jogadores de todos os centros de formação - do norte, do sul e do centro de Portugal -, um feito de que se orgulha muito, pois é a prova de que o projeto que o Benfica lhe confiou está a dar frutos.

Mas mesmo que não tivessem conquistado o troféu na época passada, Magalhães não deixaria de considerar a participação da equipa como um sucesso. Nas oito temporadas desde a criação da Youth League - a época 2020-21 foi cancelada devido à pandemia de Covid -, o Benfica chegou a quatro finais, um registo que só o Chelsea, bicampeão, conseguiu igualar.

"Mais do que ganhar o troféu, é a regularidade", diz Magalhães. "Se fôssemos uma equipa que vai uma vez em cinco anos a uma meia-final ou a uma final, tudo bem, é bom para nós. Mas uma equipa [com o registo do Benfica] significa que temos realmente um grupo de jogadores capazes de competir ao mais alto nível em comparação com outras equipas da Europa.

"Para nós, a regularidade é um sinal de que o nosso trabalho está a correr bem."

Com o Benfica incapaz de rivalizar com os clubes mais ricos da Europa - como o Manchester City, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain - nas transferências de jogadores, Magalhães sabe que o melhor caminho para o sucesso da equipa principal é cultivar o seu próprio talento de classe mundial.

Aspirantes a craques

António Silva é uma das actuais estrelas em ascensão na academia do Benfica e fez parte da equipa que venceu a UEFA Youth League na época passada. O defesa-central de 18 anos chegou ao Benfica em 2014 e, dada a sua posição, espera naturalmente emular o sucesso de Dias.

Dias chegou ao Manchester City vindo do Benfica por cerca de 75 milhões de dólares em 2020 e cimentou de imediato o seu lugar entre os melhores defesas da Premier League. Nas suas duas épocas no City, o jogador de 25 anos desempenhou um papel crucial na conquista de dois títulos da Premier League e na chegada à final da Liga dos Campeões de 2021.

Silva até veste a camisola nº 66 que Dias usou enquanto esteve no clube.

"Admiro muito o Rúben", diz à CNN Sport. "Ele começou a jogar aqui e vejam tudo o que ele conseguiu no Manchester City e também na equipa do Benfica. É uma pessoa a ter em conta e é importante para mim ter as minhas referências para chegar ao topo.

"Os clubes portugueses trabalham muito com as camadas jovens, por isso é importante para nós termos o tipo de jogadores que chegam ao topo e jogam em todas as ligas, nas ligas de topo como a Premier League e a La Liga, como o Nuno [Mendes] está no PSG.

"Para nós, é importante ter esse tipo de jogadores, como ídolos, para tentarmos também completar esse processo e, se for possível, fazer melhor do que eles."

Silva descreve-se como um defesa central moderno, confortável com a bola nos pés e capaz de jogar bolas longas ou passar sozinho pelo chão. Para além de Dias, Silva inspira-se em Virgil van Dijk, do Liverpool, e em Antonio Rüdiger, do Real Madrid.

No entanto, Silva sabe que nenhum dos sucessos pessoais e colectivos dos jogadores seria possível sem a dedicação das centenas de funcionários que trabalham nas bases do Benfica espalhadas pelo país.

"O Benfica tem muita gente que trabalha para nós, que dá tudo por nós e isso é o mais importante", explica. "O Benfica Campus é importante, mas as pessoas que trabalham connosco? São mais importantes."

