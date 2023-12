Por dentro das espantosas igrejas abandonadas da Europa

Na esperança de captar o seu esplendor desvanecido antes que seja demasiado tarde, o fotógrafo francês Francis Meslet passou quase uma década a documentar igrejas, capelas e conventos abandonados em diferentes estados de degradação. As suas imagens impressionantes mostram órgãos de tubos dilapidados, claustros cobertos de vegetação, bancos há muito vazios e a luz do sol a entrar em naves cobertas de pó e entulho.

"Interessa-me a influência da passagem do tempo na arquitetura - a forma como um edifício tenta sobreviver ao abandono, às intempéries e ao tempo", disse ele por e-mail.

Com imagens captadas em França, Bélgica, Alemanha, Itália e Portugal, o seu novo livro, "Abandoned Churches: Lugares de culto não reclamados", oferece um tributo sinistro a um tipo de edifício que ele descreve como "muito especial na história da arquitetura e na história dos homens". Meslet, que em tempos quis ser arquiteto, tem um olho afiado para a simetria estrutural, com a sua coleção a abranger estilos que vão do gótico ao neoclássico.

Muitas das igrejas foram, evidentemente, negligenciadas durante anos. Mas outras parecem ter sido abandonadas há pouco tempo, com as paredes pintadas ainda estranhamente vibrantes, os assentos dispostos como se estivessem à espera da próxima congregação. A natureza pode, no entanto, ser rápida a atuar, disse Meslet.

"Por vezes, um edifício recentemente abandonado deteriora-se muito rapidamente, principalmente devido à infiltração de água no telhado", disse. "Em alguns invernos, e em apenas alguns anos, podemos ficar surpreendidos com a beleza da degradação e da vegetação que começa a crescer no interior."

Apenas algumas das igrejas que visitou tinham sido vandalizadas, disse ele. Algumas ainda tinham estátuas intactas, vitrais e altares ornamentados. No entanto, para evitar mais danos, o livro de Meslet exclui intencionalmente pormenores que poderiam tornar os edifícios mais fáceis de encontrar.

O fotógrafo raramente encontra outras pessoas enquanto fotografa as igrejas e - a bem do património e da segurança das pessoas nestes edifícios frequentemente decrépitos - quer que continue assim.

"Nos últimos anos, a crescente moda da fotografia de exploração urbana tem, infelizmente, degradado a disciplina", afirma. "Os principiantes e os visitantes sem escrúpulos contribuem para o rápido declínio destes locais quando são descobertos."

Deixados à degradação

Quer se trate de uma igreja de aldeia tornada obsoleta pela urbanização, ou de uma antiga capela que sucumbe a danos estruturais, a principal causa do seu encerramento é, invariavelmente, a falta de financiamento, diz Meslet.

"Este fenómeno é ainda mais paradoxal quando vemos o que aconteceu em França após o incêndio de Notre Dame e a incrível quantidade de dinheiro que foi recolhida em poucos dias para a restaurar", acrescentou.

Muito menos atenção é dada àquilo a que chama "essas pequenas igrejas que estão a morrer lentamente no campo". Só em França, o grupo sem fins lucrativos Observatório do Património Religioso enumera centenas de igrejas que considera ameaçadas ou que fecharam nos últimos anos.

A degradação destes edifícios parece refletir o declínio da religião - ou, mais concretamente, da frequência das igrejas - na Europa Ocidental. Embora a maioria das pessoas se identifique como cristã, apenas cerca de uma em cada cinco frequenta regularmente os serviços religiosos, segundo o Pew Research Center.

O simbolismo das fotografias não passa despercebido a Meslet, ele próprio um cristão não praticante.

"Com o passar do tempo, e no decurso das minhas explorações, apercebi-me do número crescente de edifícios religiosos em declínio em toda a Europa. Isto coloca uma questão essencial: O que é que aconteceu à fé, à religião e às nossas sociedades? Foi por esta razão que decidi começar a trabalhar neste projeto.

No início, dei a este trabalho o título de "Il Était Une Foi". Em francês, 'fois' (tempo) e 'fois' (fé) pronunciam-se da mesma forma, pelo que se poderia dizer em inglês: 'Once upon a Faith'."

"Abandoned Churches: Unclaimed Places of Worship", publicado pela Jonglez Publishing, já está disponível.

