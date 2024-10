Pontuação de último minuto do recém-chegado da DFB

A série negativa do Gladbach continua após não conseguir pontos contra o Augsburg, mesmo com Kleindienst marcando pela seleção nacional. O Augsburg pode comemorar.

O Augsburg conseguiu uma vitória crucial na Bundesliga, se distanciando da zona de rebaixamento. A equipe do técnico Jess Thorup começou a sexta rodada com uma vitória por 2-1 sobre o Borussia Mönchengladbach, conquistando um pouco de alívio após um início ruim da temporada, com apenas quatro pontos nas primeiras cinco partidas.

Steve Mounie entrou no lugar do lesionado Ruben Vargas, enquanto o técnico do Gladbach, Gerardo Seoane, colocou Tomas Cvancara no lugar de Nathan Ngoumou para o Augsburg e o Gladbach, respectivamente. O resto dos times permaneceu praticamente inalterado.

Diferente dos jogos anteriores, o Augsburg conseguiu superar suas dificuldades iniciais sem grandes problemas, aumentando sua confiança no ataque. No entanto, seus ataques não representaram uma grande ameaça, com chutes de Dimitrios Giannoulis (18.) e Phillip Tietz (19.) não alcançando o alvo.

A espera do Augsburg por um chute perigoso só terminou após 30 minutos, quando Kleindienst (31.) perdeu uma grande chance de marcar. No entanto, Kleindienst, que recebeu sua primeira convocação para a seleção alemã no dia anterior, acabou com seu chute desviado por Schlotterbeck, que mandou um chute powerful para o canto superior.

No segundo tempo, ambas as equipes aumentaram seus esforços. Cvancara (47.) e Kleindienst (63.) tiveram oportunidades de marcar, com Giannoulis (54.) também perdendo a sua. O jogo mudou quando Claude-Maurice aproveitou sua primeira chance após entrar, enquanto Kleindienst marcou de cabeça em um escanteio, deixando o jogo emocionante até o fim.

No final, o Augsburg conseguiu arrancar a vitória, ultrapassando o Gladbach na tabela. O Gladbach pode agora estar olhando para uma trajetória descendente após quatro derrotas em seus primeiros seis jogos.

A vitória do Augsburg sobre o Borussia Mönchengladbach no campeonato de futebol da Bundesliga deu um impulso à sua posição, já que eles se colocaram à frente do Gladbach na tabela. Apesar de Kleindienst marcar pela seleção alemã, a forma do Borussia Mönchengladbach no campeonato de futebol continua a lutar, com quatro derrotas em seus primeiros seis jogos.

