Anteriormente, o Festival de Cinema de Veneza foi ofuscado por greves de atores nos EUA, mantendo celebridades americanas afastadas do Lido. No entanto, Hollywood está retornando para o evento de 81ª edição, que ocorrerá de 28 de agosto a 7 de setembro. Filmes aguardados como "Joker: Folie à Deux", estrelado por Oscar winner Joaquin Phoenix (49) e Lady Gaga (38), e "Beetlejuice Beetlejuice" de Tim Burton (66), que abrirá o festival e não faz parte da competição, terão suas estreias mundiais em Veneza.

Momentos Competitivos em Veneza

Muitos renomados cineastas estão disputando o prêmio principal do festival, o Leão de Ouro. Luca Guadagnino (53), diretor de "Me Chame pelo Seu Nome", apresenta seu último filme "Queer". Daniel Craig (56), que interpretou James Bond, estrela na adaptação cinematográfica de um romance de William S. Burroughs.

Pedro Almodóvar (74), um diretor experiente, apresenta "The Room Next Door" no Lido, estrelado por Julianne Moore (63) e Tilda Swinton (63) nos papéis principais. Este é o primeiro produção em inglês de Almodóvar. "Maria" de Pablo Larraín (48) apresenta Angelina Jolie (49) como a cantora de ópera Maria Callas (1923-1977). "Babygirl", dirigido por Halina Reijn (48), estrelado por Nicole Kidman (57) em um drama erótico.

Exibições Fora da Competição

Da mesma forma proeminentes são os filmes exibidos fora da competição. Desde 2008, este será o primeiro lançamento conjunto dos astros George Clooney (63) e Brad Pitt (60) no filme de comédia criminal "Wolfs", dirigido por Jon Watts (43). Kevin Costner (69) apresenta a segunda parte de sua série planejada "Horizon". Entusiastas do cinema também podem se interessar por "Broken Rage" de Takeshi Kitano (77) e "Baby Invasion" de "Spring Breakers" Harmony Korine (51).

Um Documentário Alemão "Riefenstahl"

A única produção alemã "Riefenstahl" de Andres Veiel (64) fica disponível fora da competição. Este documentário explora a controvertida e altamente influente cineasta Leni Riefenstahl (1902-2003). Sandra Maischberger (58) é uma das produtoras.

Vários seriados também são apresentados no Festival de Cinema de Veneza. "Families Like Ours", uma minissérie sobre famílias forçadas a fugir devido à crise climática e serem separadas, é dirigida por Thomas Vinterberg ("The Celebration", 55). A série de suspense "Disclaimer" de Alfonso Cuarón (62) sobre um jornalista cujo segredos mais escuros estão prestes a ser expostos, estrelado por Cate Blanchett (55) e Kevin Kline (76).

O Júri e os Leões de Honra

O presidente do júri deste ano é a lendária atriz francesa Isabelle Huppert (71), acompanhada pela diretora alemã Julia von Heinz ("And Tomorrow the Whole World", 48), pelo diretor americano James Gray ("Ad Astra", 55) e pela cineasta polonesa de 75 anos Agnieszka Holland ("The Secret Garden").

A lendária atriz Sigourney Weaver (74) e o diretor veterano Peter Weir ("The Truman Show", 80) recebem Leões de Ouro honorários por suas conquistas ao longo da vida.

