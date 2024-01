Playoffs da NFL: Os Philadelphia Eagles vão para a Super Bowl com uma vitória dominante sobre os San Francisco 49ers

Os Eagles marcaram na sua primeira posse de bola e não olharam para trás na goleada sobre os 49ers.

O 49ers ficou momentaneamente sem o quarterback novato Brock Purdy, que sofreu uma lesão no cotovelo direito no primeiro quarto, numa pancada do linebacker do Eagles Haason Reddick que forçou um fumble. Josh Johnson, que é o quarto quarterback de San Francisco, substituiu Purdy até o terceiro quarto, antes de ser excluído do jogo com uma concussão.

Jogando com o cotovelo lesionado, Purdy voltou a entrar no jogo, mas o ataque do 49ers teve dificuldades para marcar pontos.

Enquanto isso, o quarterback do Eagles, Jalen Hurts, e o jogo corrido da Filadélfia, atropelaram a defesa do 49ers, com 148 jardas corridas e marcando todos os quatro touchdowns pelo chão. Com seu touchdown corrido no quarto período, Hurts (15) passou Cameron Newton (14) como o jogador com mais touchdowns corridos em uma única temporada por um QB na história da NFL, incluindo os playoffs, de acordo com a NFL Research.

Os Eagles, que avançam para o Super Bowl pela primeira vez desde que o venceram na temporada 2017-18, enfrentarão o vencedor do Campeonato AFC entre o Cincinnati Bengals e o Kansas City Chiefs no domingo.

A Super Bowl LVII terá lugar no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, a 12 de fevereiro.

Cincinnati Bengals x Kansas City Chiefs

Na AFC, os Bengals e os Chiefs se enfrentam pela segunda temporada consecutiva. O quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, tentará se vingar da derrota esmagadora do ano passado no Estádio Arrowhead. O quarterback do Bengals, Joe Burrow, tentará repetir o resultado final do ano passado para obter a sua quarta vitória consecutiva sobre Kansas City.

O Chiefs terminou a temporada regular como o primeiro colocado da AFC. Ganharam uma semana de descanso na fase de Wild Card, venceram os Jaguars na rodada de divisão e agora estão exatamente onde querem estar.

O único problema é que o seu quarterback estrela não está 100% saudável.

Mahomes sofreu uma entorse no tornozelo alto na rodada da Divisão. Não há dúvida de que ele vai perseverar na dor, mas qualquer problema com sua mobilidade terá impacto em sua capacidade de criar jogadas.

Mahomes terá de ser criativo na forma como move a bola pelo campo. A pressão também recai sobre os atacantes para manter Mahomes protegido. Se ele for deixado exposto, há um risco maior de mais lesões.

Embora os Bengals sejam a equipa visitante e a semente mais baixa, seria incorreto considerá-los os azarões.

Na rodada de divisão, eles derrotaram os Bills e fizeram tudo parecer fácil. Se esse jogo for um indicador de como as coisas vão correr este fim de semana, os Chiefs devem estar prontos para uma batalha.

Também vale a pena notar que a história favorece os Bengals. Burrow está 3-0 contra Mahomes. E em todos os três jogos, o Cincinnati estava empatado ou atrás no início do quarto período.

Mesmo que os Chiefs saiam na frente logo no início, os Bengals já provaram que não devem ser contados até o apito final. Para completar, Burrow é um quarterback ainda melhor do que na última vez em que esses dois times se enfrentaram no jogo pelo título da AFC. Os seus números melhoraram em todos os aspectos e ele ganhou mais experiência a jogar a um nível elevado.

Em última análise, os Chiefs são uma equipa de elite com um quarterback de calibre MVP, lesionado ou não. Os Bengals são uma equipa jovem e talentosa com a história do seu lado. Só o tempo dirá que equipa tem o que é preciso para passar à fase seguinte.

