Pita Taufatofua: O pai do porta-bandeira olímpico regressa a casa em segurança depois de uma "grande aventura

No início desta semana, Taufatofua, que se tornou amplamente reconhecido depois de ter sido o porta-bandeira do seu país nos Jogos Olímpicos de verão e de inverno, disse à CNN que "não fazia ideia" do paradeiro do seu pai de 74 anos após a erupção maciça do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai.

Mas na sexta-feira, o seu pai entrou pela porta da casa da família de Taufatofua na ilha principal de Ha'apai - "queimado pelo sol e cansado", mas a salvo depois de uma "grande aventura", disse o atleta olímpico numa publicação no Instagram na sexta-feira.

Taufatofua disse que seu pai embarcou num barco da Marinha logo após o tsunami, apoiando o resgate e a primeira resposta na ilha principal de Ha'apai, antes de deixar o barco para "pesquisar e ajudar" nas ilhas exteriores.

Depois de quase uma semana a trabalhar na primeira resposta, o homem de 74 anos recebeu um pequeno barco que o levou de volta a Ha'apai e à casa da família, para "choque" da família.

"Ele queria voltar diretamente para o trabalho com a comunidade", publicou Taufatofua no Instagram, juntamente com uma fotografia do seu pai no sofá, na sexta-feira.

"A família não o deixou e aqui está ele são e salvo a descansar. Ele vai precisar da sua energia para ajudar Ha'apai nos seus esforços de recuperação nos próximos dias, semanas e meses".

Elon Musk avalia opções de ajuda

Taufatofua disse que o seu pai tinha falado dos "danos e devastação" em algumas das ilhas exteriores do país, fazendo eco das actualizações fornecidas pelo governo de Tonga na terça-feira.

Na sua primeira atualização oficial desde a erupção de sábado, o governo de Tonga confirmou a morte de três pessoas e vários outros feridos.

O primeiro-ministro Siaosi Sovaleni acrescentou que a "nuvem de cogumelos vulcânicos" se estendeu a todas as cerca de 170 ilhas do país - das quais 36 são habitadas - afectando toda a população de mais de 100 000 pessoas.

Tonga deverá ficar sem ligação total à Internet durante um mês devido à erupção, o que levou Taufatofua - que criou uma página de angariação de fundos GoFundMe para ajudar as pessoas mais afectadas pelo tsunami - a pedir ajuda ao CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk.

"Ei @ElonMusk, nós, tonganeses, fomos atingidos por um vulcão e um tsunami... seguido de falta de comunicação", twittou Taufatofua na quarta-feira.

"Alguma hipótese de nos emprestar o teu wifi? #starlink"

Uma divisão da SpaceX, a Starlink utiliza satélites em órbita baixa para "fornecer Internet de banda larga de alta velocidade e baixa latência" em todo o mundo, de acordo com o seu sítio Web.

Em resposta ao relatório da Reuters sobre a falha de internet em Tonga, Musk tweetou na sexta-feira: "As pessoas de Tonga podem dizer-nos se é importante para a SpaceX enviar terminais Starlink?

Na sexta-feira, o membro do parlamento neozelandês Dr. Shane Reti tweetou uma imagem de uma carta dirigida a Musk - datada de 17 de janeiro - perguntando se ele poderia fornecer "comunicações urgentes de internet Starlink para funcionários públicos e o bom povo de Tonga neste momento de necessidade".

Tendo sido informado do tweet do Dr. Reti por outro utilizador, Musk respondeu que "é uma coisa difícil para nós fazermos neste momento".

"Não temos satélites suficientes com ligações laser e já existem geo-satélites que servem a região de Tonga. É por isso que estou a pedir uma confirmação clara".

A CNN contactou a SpaceX para comentar o assunto.

Fonte: edition.cnn.com