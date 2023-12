Pierre Cardin: O designer de moda de 97 anos com visões para 2069

"A minha peça de roupa favorita é aquela que invento para uma vida que ainda não existe", diz ele frequentemente, "o mundo de amanhã".

Cardin reinventou a minissaia com silhuetas geométricas nítidas, adornos do tamanho de jóias, grandes fechos de correr e recortes. Criou fatos de malha, macacões e fatos de treino para todos os sexos. Os materiais sintéticos inovadores como o acrílico, o vinil, as lantejoulas, o Lurex e os metais cintilantes apareciam frequentemente nos seus modelos. Trabalhou com um material chamado Dynel, um têxtil que podia ser moldado a quente em dobras com padrões complexos, comercializando uma versão do mesmo com o nome Cardine.

Designer de conjuntos, concebeu capacetes de vidro abobadados e chapéus arquitectónicos em cores fortes e em blocos. Produziu roupas de outro mundo e capturou a imaginação do público para um dia em que as viagens espaciais poderiam ser comuns.

Nascido em Itália como o mais novo de 10 irmãos, Cardin mudou-se para França ainda criança, quando a sua família fugiu para Saint-Étienne para escapar ao fascismo. Trabalhou em vários empregos a tempo parcial enquanto estudante, incluindo num alfaiate, antes de partir para Paris em 1945 com o sonho de se tornar costureiro.

Em Paris, trabalhou para a Casa Paquin e Elsa Schiaparelli e, mais tarde, para Christian Dior durante a era do "New Look", antes de fundar a sua própria casa de alta-costura em 1950. As suas elegantes criações encontraram patronos entre as socialites ricas e pessoas como a Primeira Dama dos EUA, Jacqueline Kennedy. Entretanto, no ecrã e nas revistas, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot e Mia Farrow telegrafaram os seus talentos a um público pop.

Foi a tutela precoce de Cardin na alfaiataria tradicional que lhe permitiu desconstruir habilmente as convenções nos designs futuristas que se tornaram a sua imagem de marca. No final da década de 1950, Cardin criou a sua primeira coleção de roupa masculina, desenhando mais tarde uma coleção icónica de fatos sem colarinho para os Beatles.

O lançamento em 1964 da coleção Cosmocorps de Cardin, completa com fatos de macaco e fatos-macaco de cores vivas, veio a inspirar os uniformes unissexo da tripulação do "Star Trek". A sua estética distinta foi até imitada na série de televisão animada "Os Jetsons", quando a matriarca da família, Judy, veste um fabuloso "Pierre Martian original" completo com gola alta e corpete iluminado - uma caraterística que viria a ser introduzida nos modelos de Cardin em 1968, com o seu "robe electronique" alimentado a pilhas.

"Pierre tinha começado a acompanhar toda a corrida espacial a partir dos anos 50, o que coincidiu com o desenvolvimento da sua carreira", disse Matthew Yokobosky, curador de "Future Fashion", uma nova retrospetiva da carreira centrada nas peças de alta-costura de Cardin. "Ele estava a trabalhar nessas silhuetas, criando essas fantasias. Fala-se muitas vezes de Cardin ao mesmo tempo que André Courrèges, Emanuel Ungaro (e) Paco Rabanne, mas ele teve estes grandes momentos de rutura em que o seu trabalho definiu realmente um sentido que se destacou de tudo o resto."

Com mais de 170 obras, a exposição é inaugurada este fim de semana no Brooklyn Museum. Foi programada para coincidir com o 50º aniversário da aterragem na lua da Apollo 11 - um evento que moldou diretamente o trabalho de Cardin.

"Ele foi à sede da NASA em Houston em 1969, logo após a aterragem e o regresso da lua, pelo que já não era uma fantasia", disse Yokobosky. "Experimentou o fato espacial de Neil Armstrong, (foi) um dos poucos civis a fazê-lo."

Mesmo com 97 anos, o olhar de Cardin mantém-se fixo no futuro: "Em 2069, todos andaremos na Lua ou em Marte com conjuntos 'Cosmocorps'", prevê. "As mulheres usarão chapéus cloche de plexiglas e roupas tubulares, os homens usarão calças elípticas e túnicas cinéticas".

Na altura, as visões de Cardin de meados do século apresentavam um futuro decididamente otimista, definido pela possibilidade de progresso, experimentação e exploração. Visto hoje, o seu trabalho oferece um retrato maravilhosamente peculiar do desconhecido e um analgésico bem-vindo ao atual clima de medo.

"O que as pessoas pensavam que seria o futuro nos anos 60 não é o que nós pensamos que será hoje, porque a sociedade é diferente, mas ele deu um passo em frente", disse Yokobosky. "Podemos não estar todos a usar (as suas visões) hoje, mas Cardin era suficientemente radical e ousado para fazer com que as pessoas corressem riscos e se interrogassem: Que mais poderá haver no futuro?"

A exposição"Pierre Cardin: Future Fashion" está patente no Brooklyn Museum até 5 de janeiro de 2020.

