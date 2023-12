PGA Tour ameaça "ação disciplinar" contra jogadores em fuga, enquanto Dustin Johnson lidera a controversa estreia no circuito saudita

Numa forte refutação ao controverso novo circuito de golfe, o PGA Tour disse na quarta-feira: "Tal como foi comunicado a todos os nossos membros a 10 de maio, os membros do PGA TOUR não foram autorizados a participar no evento da Saudi Golf League em Londres, de acordo com o Regulamento de Torneios do PGA TOUR.

"Os membros que violarem o Regulamento de Torneios estão sujeitos a acções disciplinares".

Dustin Johnson, duas vezes vencedor de grandes torneios, será o cabeça de cartaz do evento inaugural da LIV Golf Invitational Series, que organiza o seu primeiro evento de 9 a 11 de junho no Centurion Club, nos arredores de Londres.

Johnson, atualmente o número 13 do mundo, será o jogador mais bem classificado no torneio, que contará também com Sergio Garcia, Lee Westwood, Ian Poulter, Martin Kaymer, Kevin Na, Louis Oosthuizen e Branden Grace.

Ainda em fevereiro, Johnson disse que estava "totalmente empenhado no PGA Tour".

Phil Mickelson, seis vezes vencedor de grandes torneios, um apoiante declarado do novo circuito, não faz parte do campo do Centurion Club.

O jogador de 51 anos disse em fevereiro que iria tirar "algum tempo" do golfe depois de ter sido criticado por comentários que fez sobre o regime da Arábia Saudita e o novo circuito do país.

LEIA: 'Todos cometemos erros', diz Greg Norman sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi

"A agência livre chegou finalmente ao golfe", disse Greg Norman, CEO e Comissário da LIV Golf, em comunicado. "Esta é uma oportunidade para iniciar um movimento que mudará o curso da história, trazendo uma competição nova e aberta ao desporto que todos amamos.

"O desejo demonstrado pelos jogadores de participar no LIV Golf demonstra a sua crença enfática no nosso modelo e a confiança no que estamos a construir para o futuro."

Norman foi alvo de críticas ferozes no mês passado por parecer minimizar o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi antes do lançamento da digressão, dizendo: "Todos nós cometemos erros".

Um relatório dos serviços secretos dos EUA apontou Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, como responsável pela aprovação da operação que levou ao assassínio de Khashoggi em 2018 - algo que bin Salman nega.

O torneio do Centurion Club terá um prémio total de 20 milhões de libras (25,2 milhões de dólares), com 3 milhões de libras (3,8 milhões de dólares) para o golfista vencedor. Ainda há seis lugares em aberto no campo de 48 jogadores.

O evento tem lugar ao mesmo tempo que o Open do Canadá do PGA Tour, no qual Johnson estava programado para competir.

Numa declaração publicada no Twitter, o Canadian Open, torneio que Johnson venceu em 2018, disse estar "desapontado" com a decisão do duas vezes vencedor do Major de optar por jogar no evento apoiado pela Arábia Saudita.

"Como um ex-campeão do RBC Canadian Open, os fãs de golfe canadenses estavam ansiosos pelo retorno do DJ este ano", disse.

"O nosso objetivo continua a ser o de acolher o regresso do RBC Canadian Open, que é amplamente celebrado, e receber os melhores jogadores do mundo no Canadá."

O PGA Tour não autorizou os seus jogadores a competir noutros locais e estes poderão vir a ser punidos pela sua decisão.

"Dustin tem estado a contemplar esta oportunidade nos últimos anos", disse David Winkle da Hambric Sports Management numa declaração em nome de Johnson.

"Em última análise, ele decidiu que era do interesse dele e da sua família prosseguir. O Dustin nunca teve qualquer problema com o PGA TOUR e está grato por tudo o que este lhe proporcionou, mas no final, sentiu que isto era demasiado atraente para deixar passar".

Numa declaração enviada à CNN, o Royal Bank of Canada disse que está a terminar os seus acordos de patrocínio com Johnson e Graeme McDowell, que também se inscreveu na série LIV Golf.

Entretanto, Rory McIlroy afirmou que o PGA Tour não deve "deixar cair o martelo" sobre os golfistas que decidiram participar no próximo evento.

"Acho que há algumas surpresas... eles [PGA Tour] estão no seu direito de aplicar as regras e regulamentos que foram estabelecidos", disse McIlroy, estrela do PGA Tour, aos jornalistas antes do Memorial Tournament, na quarta-feira.

"Vai acabar por ser uma discussão sobre quais são essas regras e regulamentos.

"Não é algo que eu faria pessoalmente. Mas compreendo certamente porque é que alguns dos rapazes foram, e é algo que todos nós vamos manter debaixo de olho e ver o que acontece nas próximas semanas", acrescentou McIlroy.

"Mas não me parece que o campo seja algo que justifique um salto para cima e para baixo.

Jacob Lev, da CNN, contribuiu para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com