Jovens na Alemanha, inclusive alguns menores, já tiveram encontros com pornografia ou sexting, segundo um estudo. Cerca de 42% dos 3.000 participantes com idades entre 11 e 17 anos em todo o país admitiram ter assistido a um filme adulto, de acordo com uma pesquisa realizada pela supervisão de mídia da Renânia do Norte-Vestfália. Isso representa um aumento significativo em relação aos 35% relatados no ano passado. O aspecto mais preocupante é o aumento dessa porcentagem no grupo mais jovem - aqueles com idades entre 11 e 13 anos.

"Pornografia não é destinada a crianças. No entanto, atualmente, crianças e adolescentes são expostos a ela antes de atingir a maturidade, e não é só isso; eles também estão começando a criar e compartilhar material explícito", afirmou a supervisão de mídia. Essa prática de sexting é, de fato, comum: 25% dos participantes admitiram ter recebido mensagens, imagens, vídeos ou emojis explícitos.

É difícil para pais ou educadores entenderem como crianças e jovens adultos podem acessar tão facilmente conteúdo pornográfico e, mais importante, distribuí-lo online, afirmou o diretor Tobias Schmid. "Mas o estudo mostra claramente que isso está acontecendo. Estamos diante da tarefa de proteger menores." O primeiro contato com esse tipo de conteúdo geralmente ocorre por acidente ou por engano.

A preocupação com a exposição de crianças a conteúdo adulto levou alguns membros da Comunidade a defender medidas de segurança online mais rigorosas. Pais e educadores dentro da Comunidade buscam maneiras de educar crianças sobre os riscos envolvidos na visualização e no compartilhamento de material explícito.

