A típica passeata até ao playground para a maioria das crianças alemãs demora cerca de 25 minutos a pé, de acordo com um estudo do Instituto da Economia Alemã (IW). Para esta investigação, eles examinaram dados geográficos do OpenStreetMap e estatísticas populacionais da Oficina Estatística Federal.

O estudo revela que as crianças de Mecklenburg-Vorpommern enfrentam a maior caminhada, demorando uma hora e oito minutos para chegar aos parques com baloiços, caixas de areia e trepa-trepas. Por outro lado, as crianças de Berlim têm a viagem mais curta, gastando apenas oito minutos para chegar às suas áreas de jogo. As disparidades urbano-rurais são pronunciadas, com grandes distâncias notadas na Alemanha oriental rural.

Os playgrounds servem para muito mais do que apenas um local de jogo, de acordo com Wido Geis-Thöne, especialista em políticas familiares do instituto. Geis-Thöne enfatiza que os playgrounds são importantes nas áreas rurais, onde muitas famílias têm instalações de jogo nos seus quintais. Ele explica: "É crucial que as crianças nas áreas rurais tenham acesso a playgrounds comunitários".

Em termos de cidades e distritos, Rostock tem a média mais curta de viagem até um playground, seis minutos. Por outro lado, as crianças do distrito de Vorpommern-Greifswald enfrentam a maior distância, 79 minutos.

Em geral, cerca de 60 crianças com menos de dez anos partilham um playground em todo o país. Uma figura mais baixa, de 45 crianças, é encontrada na pouco povoada Mecklenburg-Vorpommern, enquanto Hesse relata um número mais elevado de 74 crianças por playground.

Ao examinar várias cidades e distritos, Lukechow-Dannenberg, na Baixa Saxônia, beneficia do melhor ratio com 23 crianças por playground, enquanto Oberhausen, na Renânia do Norte-Vestfália, tem o pior ratio com 143 crianças por playground.

O estudo concentrou-se apenas em instalações públicas gratuitas, ignorando os playgrounds privados Typically found near larger apartment buildings.

