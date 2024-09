- Pesquisa revela exposição generalizada de jovens a conteúdo pornográfico e práticas de sexting

Muitos jovens na Alemanha, segundo um estudo, já se depararam com pornografia ou participaram de sexting. Cerca de 42% dos 3.000 participantes com idades entre 11 e 17 anos em todo o país admitiram ter assistido a um vídeo explícito. Este número representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando 35% admitiram tal atividade, de acordo com uma pesquisa realizada pela autoridade de mídia da Renânia do Norte-Vestfália. O aumento é especialmente preocupante devido ao aumento significativo no grupo mais jovem, crianças entre 11 e 13 anos.

"Pornografia não é feita para crianças. No entanto, a juventude atual é exposta a ela muito antes de atingir a idade adulta, e não apenas isso, eles também estão produzindo e compartilhando conteúdo explícito", informou a autoridade de mídia. Esta tendência de sexting é, de fato, prevalente: 25% dos respondentes admitiram ter recebido uma mensagem de texto, imagem ou vídeo sexualmente explícito ou emojis explícitos.

Os primeiros contatos geralmente são involuntários

Para pais e educadores, é difícil entender como as crianças podem acessar facilmente a pornografia hoje e, além disso, compartilhar esse conteúdo online, disse Tobias Schmid, diretor da autoridade de mídia em Düsseldorf. "Mas o estudo deixa claro: isso acontece. Estamos obrigados a proteger os menores."

O primeiro contato com pornografia geralmente ocorre involuntariamente - muitas vezes aos 12 ou 15 anos, como revelou a autoridade de mídia. Entre those who reported having experienced pornography, cerca de metade mencionou ter feito isso "1 ou 2 vezes". Portanto, muito poucos respondentes têm o hábito regular de assistir a pornografia, de acordo com a autoridade de mídia. A maioria deles encontra dificuldades em entender o que testemunhou.

Há uma ligação entre o consumo de pornografia e o sexting?

Embora não possa ser provada uma ligação definitiva entre o consumo precoce de pornografia e a interação com material pornográfico auto-produzido, há uma suspeita razoável, uma vez que cerca de 42% dos menores que relataram ter assistido a um vídeo pornô também participam de sexting e afirmam ser motivados por pornografia para sua conduta de sexting. "Os respondentes espelham o que descobrem na pornografia em suas próprias ações", concluiu a autoridade. No entanto, a pesquisa também mostrou que quase metade dos menores com experiência em pornografia - 48% - concordou com a afirmação: "Vi coisas na pornografia que gostaria de não ter visto".

Dos 25% dos 3.000 respondentes que receberam uma mensagem de sexting, ela geralmente foi enviada sem ser solicitada - em 79% dos casos. Apenas 9% relataram ter enviado uma mensagem de sexting - com meninos fazendo isso ligeiramente com mais frequência do que meninas.

Neste pequeno grupo, cerca de um terço dos meninos e meninas citou "só por diversão" ou paquera como sua motivação, ou para enviar uma "imagem/vídeo muito pessoal" para o parceiro. No entanto, também foi detectado que os destinatários eram frequentemente desconhecidos dos remetentes.

O WhatsApp é a plataforma preferida para sexting

O WhatsApp consolidou sua posição como plataforma de sexting em comparação com o ano passado, quando a autoridade realizou seu primeiro estudo deste tipo. Supõe-se que a função de chat em grupo no WhatsApp contribui para uma comunicação aumentada com indivíduos desconhecidos, explicou a autoridade de mídia. Por outro lado, o Snapchat perdeu popularidade como meio de sexting, especialmente entre meninas mais velhas.

Schmid enfatizou que são necessadas mais educação, serviços de apoio e proteção confiável da mídia juvenil no domínio digital. "Com iniciativas como os Medienscouts NRW e nossa abordagem para abordar a falta de proteção da juventude nas maiores plataformas pornográficas do mundo, estamos abordando essa questão."

