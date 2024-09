Peso excessivo dos lugares de cabine premium das filiais da Lufthansa.

A unidade da Swiss Air, Swiss, está passando por um projeto de modernização da frota, com foco na Primeira Classe. Os novos assentos, previstos para serem implementados em 2025, são tão substanciais que exigem o acréscimo de contrapesos de peso na seção da Classe Econômica do avião. Essa ajustes têm implicações significativas.

Em uma conversa com a imprensa, a representante da Swiss Air, Meike Fuhlrott, mencionou que a tendência na indústria aérea é oferecer maior privacidade nas cabines da Primeira e Business Class. Esse deslocamento de foco resulta em assentos cada vez mais pesados para a Primeira Classe, enquanto os assentos da Classe Econômica ficam mais leves. Essa diferença na distribuição de peso causa um deslocamento no centro de gravidade do avião.

Para corrigir esse problema de equilíbrio em determinados tipos de aeronaves, como o Airbus A333, serão instaladas placas de chumbo. Infelizmente, um erro de planejamento dentro do grupo Lufthansa é a causa dessa situação, como foi inicialmente relatado pelos jornais "CH Media".

De acordo com a Swiss Air, o peso estimado dos assentos é fornecido quando os pedidos são feitos. No entanto, o peso real só fica conhecido após a instalação. Isso significa que o peso adicional aumenta o consumo de combustível, o que representa um desafio para atender às demandas dos clientes, eficiência econômica e preocupações ambientais.

Para atender aos desejos dos clientes de absoluta privacidade nas suítes da Primeira Classe em viagens de longo curso, a Swiss Air está preparada para introduzi-las. No entanto, o peso adicional pode potencialmente afetar a distância da viagem, possivelmente afetando voos para destinos como Miami ou Mumbai, de acordo com um piloto da Swiss Air.

A unidade da Swiss Air, com sede na Suíça, é conhecida por priorizar luxo e conforto, como evidenciado por seu projeto de modernização da frota com foco na Primeira Classe. Apesar dos benefícios dos novos assentos da Primeira Classe, a Swiss Air deve considerar o potencial impacto no consumo de combustível e na distância do avião, dado que a Suíça está comprometida em reduzir sua pegada de carbono.

Leia também: