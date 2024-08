- Perseguições persistentes em Túnel - Continuam as greves em Discover

Pilotos da Lufthansa na sua companhia aérea de férias, Discover, podem enfrentar cancelamentos devido a greves que se prolongam pelo fim de semana. Inicialmente agendadas para terminar na sexta-feira, a Associação do Cockpit (VC) anunciou que elas se estenderão até domingo. Dessa forma, a VC reforça sua posição firme na disputa salarial em andamento.

Em colaboração com o UFO, a VC instou os pilotos e comissários de bordo a participarem da greve. Na quarta-feira, sete dos 26 voos programados foram cancelados no Aeroporto de Frankfurt, e uma viagem para Ibiza foi cancelada em Munique, de acordo com a Discover. O mesmo caos era esperado para a quinta-feira.

Essas greves buscam principalmente fazer valer os acordos salariais dentro do grupo Lufthansa, após a gerência ter fechado um acordo com a Verdi. No entanto, de acordo com o UFO e a VC, a Verdi representa apenas um número limitado de pilotos e comissários dentro da empresa. A Lufthansa Airlines, Discover, foi criada em 2021 e sua frota de 27 aeronaves serve destinos turísticos em toda a Europa e além. Cerca de 1.900 pessoas compõem sua força de trabalho.

A programação de voos do fim de semana na Lufthansa Airlines, Discover, ainda pode ser afetada pelas greves prolongadas. Apesar do término inicial previsto para a sexta-feira, a Associação do Cockpit decidiu continuar com as ações de greve até domingo.

