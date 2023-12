Perder a oportunidade de jogar no Campeonato do Mundo "vale a pena sacrificar-se por um fio de cabelo de uma mulher iraniana

Mas, ao alinharem para o jogo de estreia contra a Inglaterra, a 21 de novembro, alguns dos jogadores iranianos poderão sentir-se pouco à vontade para usar a bandeira tricolor e representar o seu país.

Isto partindo do princípio que esses jogadores são escolhidos para a equipa e partindo do princípio que a própria equipa chega ao Qatar; nas próximas semanas, existe uma incerteza considerável para qualquer organização desportiva que represente a República Islâmica do Irão.

Desde a morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, em setembro, as cidades do Irão mergulharam no caos e na violência.

Amini morreu depois de ter sido detida pela polícia da moralidade por alegadamente ter usado incorretamente o seu hijab obrigatório, e o seu destino desencadeou uma revolta feminina que varreu o país.

Muitas mulheres puseram publicamente de lado os seus vestidos de cabeça restritivos e a sua fúria fervilhante não dá sinais de abrandar.

É o desafio mais sério à estabilidade do regime teocrático e, sem dúvida, o mais significativo desde a sua ascensão ao poder em 1979.

Alguns compararam o que se está a passar no Irão à queda do Muro de Berlim e, à medida que os cânticos desafiantes de "Morte ao Ditador" se fazem ouvir nas esquinas das ruas de Teerão a Shiraz, o objetivo do movimento é claro: derrubar o Líder Supremo do Irão, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, e pôr efetivamente fim à República Islâmica.

Cortes na Internet

Em resposta, a repressão governamental tem sido brutal.

A Guarda Revolucionária da República Islâmica (IRGC) prendeu milhares de manifestantes e silenciou as suas vozes ao encerrar a Internet.

E, no entanto, apesar do bloqueio da Internet, estão a surgir cada vez mais vídeos de manifestantes a serem perseguidos, alvejados, espancados ou violentamente atirados ao chão.

A CNN não conseguiu verificar uma lista exacta de vítimas, mas acredita-se que dezenas de jovens tenham sido mortos.

Nos últimos anos, alguns dos melhores desportistas do país assumiram a sua própria posição contra o governo.

Após a execução do lutador Navid Afkari , que foi considerado culpado de matar um guarda de segurança durante a anterior revolta em 2018 e enforcado em Shiraz dois anos mais tarde, um grupo de lutadores, karatecas, judocas e jogadores de futebol alinharam-se para formar a campanha Unidos por Navid.

A família e os apoiantesde Afkari sempre argumentaram que ele estava inocente e que o seu julgamento era uma farsa. Agora, muitos dos melhores atletas do país, que são venerados no Irão, uniram-se não oficialmente aos manifestantes que lutam pelos seus direitos nas ruas.

Durante os preparativos do Irão para o próximo Campeonato do Mundo, o avançado Sardar Azmoun, de 27 anos, escreveu na sua conta das redes sociais: "Devido aos regulamentos da equipa nacional, não podíamos dizer nada até o treino estar concluído".

Sardar Azmoun indicou que a sua posição pública de oposição ao governo poderia custar-lhe um lugar no Campeonato do Mundo, mas diz que a perda de um golo profissional seria por uma boa causa.

"Vale a pena sacrificar isso por um fio de cabelo de uma mulher iraniana", escreveu Azmoun numa história no Instagram, "Que vergonha para vocês que matam pessoas tão facilmente. Vida longa às mulheres iranianas".

Depois de se manifestar, muitos estavam cépticos quanto à possibilidade de Azmoun representar o Irão em campo, pelo que foi uma surpresa quando jogou pelo Irão num jogo amigável internacional contra o campeão africano Senegal, entrando como suplente e marcando de cabeça o golo do empate. O facto é que não festejou.

Sabemos que no Irão tudo é político

O antigo lutador Sardar Pashaei, diretor executivo da campanha United for Navid, diz que foi forçado a fugir do Irão para os Estados Unidos em 2008.

Numa entrevista à CNN, a sua voz estalou de emoção ao falar com orgulho da sua irmã, uma ativista dos direitos humanos, que diz ter sido detida por se ter juntado aos protestos.

Pashaei acredita que a disposição da equipa nacional de futebol está dividida entre jogadores pró-regime que querem jogar no Qatar e outros que não podem continuar a jogar confortavelmente sob a bandeira de um regime que tem oprimido tão impiedosamente o seu próprio povo.

"Muitas pessoas não consideram esta equipa como a sua equipa nacional", explicou Pashaei. "Consideram que é a equipa da República Islâmica, que representa o governo e não o povo. E muitos atletas pensam o mesmo".

Acrescentou ainda que os jogadores que simpatizam com o regime tentam argumentar que o desporto e a política devem ser mantidos à distância, mas Pashaei refuta esse sentimento, dizendo: "Sabemos que no Irão tudo é político."

Em nome da campanha United for Navid, Pashaei escreveu ao organismo que rege o futebol a nível mundial, a FIFA, pedindo a suspensão do Irão do Campeonato do Mundo.

Ali Daei marcou 109 golos internacionais em 148 jogos pelo Irão.

Na sua carta de 29 de setembro, Pashaei recordou à FIFA Sahar Khodayari, uma jovem iraniana conhecida como "Blue Girl", que morreu em 2019 depois de lhe ter sido negada a entrada num estádio de futebol para ver jogar a sua equipa favorita, o F.C. Esteghlal.

Foi detida e condenada a pena de prisão, mas incendiou-se à porta do tribunal e morreu mais tarde devido aos ferimentos.

Pashaei recordou à FIFA que, em fevereiro, suspendeu todas as equipas internacionais e de clubes da Rússia das suas competições "até nova ordem" devido à invasão da Ucrânia e pediu que fossem aplicadas sanções semelhantes ao Irão.

"O Irão está a matar e a torturar brutalmente manifestantes e a oprimir as mulheres, criminalizando o ato de ver futebol ou de mostrar alguns fios de cabelo. O silêncio da FIFA é um aval a estas violações dos direitos humanos".

No espaço de 24 horas, outro grupo de defesa dos direitos humanos - "Open Stadiums" - também instou a FIFA a suspender o Irão, afirmando que "a federação iraniana não é apenas cúmplice dos crimes do regime, é uma ameaça direta à segurança das adeptas no Irão e em qualquer parte do mundo onde a nossa seleção jogue".

Até à data, a FIFA manteve-se em silêncio e não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

Avatares nas redes sociais

Vários jogadores de futebol iranianos manifestaram discretamente a sua simpatia pelos manifestantes, mudando os seus avatares nas redes sociais para fundos negros ou contornos negros das fronteiras geográficas do Irão.

Outros têm sido muito mais francos: após o recente jogo do clube contra o Trator S.C., o médio do Persepolis F.C., Soroush Rafiei, abordou os protestos em curso e o escrutínio sobre os futebolistas, dizendo que ele e os seus colegas de equipa não têm energia ou interesse em falar ou mesmo jogar futebol.

Abordando a luta do povo pelos direitos das mulheres, Rafiei referiu-se ao rigoroso código islâmico do país, dizendo: "A sua mulher usa hijab e nós respeitamos isso, mas quem é você para me dizer como a minha mulher se deve vestir?"

Tendo em conta os seus comentários nas redes sociais, pensa-se que os antigos jogadores da seleção nacional, Hamidreza Ali Asgari, Kaveh Rezaei e Hossein Mahini foram presos ou detidos para interrogatório; a CNN não conseguiu verificar as informações provenientes do Irão.

A campanha Unidos por Navid disse à CNN que o recordista internacional de golos do Irão, Ali Daei, viu o seu passaporte confiscado e que o antigo capitão da seleção nacional, Ali Karimi, irritou de tal forma o governo com o seu apoio vocal aos manifestantes junto dos seus milhões de seguidores no Instagram, que foi acusado de fomentar a sedição.

Karimi reside no Dubai, mas relatos locais indicam que a sua casa no Irão foi confiscada pelo governo.

O Grande Satã

Não são apenas os jogadores de futebol que estão a fazer frente ao regime, muitos outros atletas decidiram que não podem continuar a representar o seu país em boa consciência.

Sajjad Esteki, jogador de andebol, Fereshteh Sarani, capitã da equipa feminina de râguebi, Mojtaba Abedini Shourmasti, esgrimista, e Mahsa Sadeghi, do taekwondo, abandonaram as suas equipas nacionais em sinal de protesto.

O antigo lutador Rasoul Khadem Azghadi, muito respeitado, manifestou o seu apoio a todos os atletas que tomaram medidas.

"Numa altura em que as pessoas enfrentam problemas e protestos, devemos estar felizes por os nossos campeões nacionais estarem ao seu lado", escreveu Azghadi nas redes sociais. "Ao fazê-lo, estão a tirar o peso das tensões dos ombros dessas pessoas."

Pashaei acredita que os atletas que estão a falar têm menos a perder do que os manifestantes que estão a enfrentar balas e bastões nas ruas.

À medida que a revolta entra na terceira semana, a situação nas ruas do Irão continua altamente volátil.

Dentro de poucas semanas, terá início o Campeonato do Mundo de Futebol, com o Irão integrado no Grupo B.

Para além do jogo de abertura contra a Inglaterra, o Irão defrontará também o País de Gales e, em seguida, os Estados Unidos, recordando a sua emocionante vitória por 2-1 contra um velho inimigo, "O Grande Satã", no Campeonato do Mundo de 1998, em Lyon.

Quer os jogadores concordem ou não com os seus governos, as equipas em campo representarão provavelmente pontos de vista ideológicos diametralmente opostos.

Os funcionários do governo dos EUA condenaram o que chamam de "terrível" repressão contra os manifestantes e o Secretário de Estado Antony Blinken diz que o Irão "precisa de acabar com o uso da violência contra as mulheres por exercerem o que deveria ser uma liberdade fundamental".

Quando as duas nações se defrontarem em Doha, a 29 de novembro, poderá estar em jogo um lugar na fase a eliminar, mas a FIFA poderá descobrir que a história não se limita ao que acontece no relvado.

Fonte: edition.cnn.com