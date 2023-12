Pequim 2022 diz que nenhum atleta estrangeiro testou positivo para a Covid-19 após a chegada

"Se algum atleta testar positivo para a COVID-19, será notificado e gerido de acordo com os requisitos relevantes", disse a equipa de comunicação social à CNN no sábado.

A equipa de comunicação social não disse se algum outro pessoal olímpico, para além dos atletas, tinha testado positivo. A CNN solicitou esta informação, mas ainda não obteve resposta.

Até sexta-feira, mais de 2.000 participantes tinham chegado a Pequim, incluindo atletas, funcionários, membros do COI e meios de comunicação social, de acordo com a aplicação oficial dos Jogos de inverno de Pequim.

Para limitar a propagação da infeção, Pequim está a encerrar todos os Jogos dentro daquilo a que as autoridades chamaram um "sistema de circuito fechado" - uma bolha completamente isolada do resto da cidade. Milhares de voluntários e funcionários chineses já passaram dias, se não semanas, dentro do circuito fechado.

O ensaio do sistema de circuito fechado teve início a 4 de janeiro, de acordo com Pequim 2022. Os Jogos Olímpicos estão marcados para começar oficialmente a 4 de fevereiro.

Entretanto, a capital registou 12 novos casos de Covid-19 na sexta-feira, o número mais elevado desde o início do atual surto em Pequim, a 15 de janeiro.

