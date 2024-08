"Pequeno desempenho da carreira de tênis": Djokovic experimenta eliminação chocante

No Open dos EUA, surpresas inesperadas continuam acontecendo. Depois da saída de Carlos Alcaraz no dia anterior, Novak Djokovic também teve que deixar o estádio. Ele sofreu uma derrota para Alexei Popyrin em uma disputada partida de quatro sets. Para Djokovic, essa saída precoce marca sua eliminação mais antiga em um torneio de Grand Slam em mais de sete anos.

Djokovic empacota suas coisas, acena rapidamente e some na noite de Nova York, parecendo chocado: O campeão defensivo caiu inesperadamente na terceira rodada do US Open, juntando-se a Alcaraz em proporcionar outra grande surpresa em Flushing Meadows. O medalhista olímpico sérvio perde para o incansável australiano Alexei Popyrin no Estádio Arthur Ashe por 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, frustrando seu sonho de um 25º título de Grand Slam.

"Ele jogou melhor e mereceu a vitória. Depois de como me senti e joguei durante esse torneio, chegar à terceira rodada é uma conquista. Eu joguei o pior tênis da minha vida", admitiu Djokovic minutos após sua saída na sala de imprensa movimentada. Com 37 anos, essa é a eliminação mais antiga de Djokovic no US Open desde 2008 - sua última falha em chegar à quarta rodada de um torneio de Grand Slam foi há quase oito anos (Aberto da Austrália de 2017). Após garantir a medalha de ouro olímpica, Djokovic admitiu: "Eu me sinto um pouco esgotado, mas a vida continua".

O sérvio havia cruzado sua última marca esportiva significativa ao conquistar a medalha de ouro em Paris, mas enfatizou que ainda se sentia longe de estar satisfeito. A surpreendente derrota contra Popyrin agora apresenta um grande obstáculo para o recordista de títulos de Grand Slam, que está no crepúsculo de sua carreira.

Lutando longe de sua melhor forma

Por volta da noite de sexta-feira, Djokovic parecia estar longe de sua melhor forma e da compostura inabalável que o definiu por anos. Em primeiro lugar, ele lutou com seu serviço. Popyrin, ranqueado em 28º no mundo, aproveitou impiedosamente os erros de Djokovic nos primeiros sets e superou seu jogo usual. Djokovic se recuperou um pouco no terceiro set, mas uma grande reviravolta nunca aconteceu. Após cerca de três horas de jogo intenso no maior estádio do mundo, Popyrin, que enfrentará o americano Frances Tiafoe nas oitavas de final, garantiu a vitória com sua primeira chance de ponto.

"Eu aproveitei minhas oportunidades e joguei bem. Conquistar isso contra o maior jogador de todos os tempos é incrível. Uma sensação incrível. O trabalho duro finalmente deu certo", declarou Popyrin, desfrutando de sua vitória. Dois dias antes, o terceiro ranqueado Alcaraz sensacionalmente cedeu em três sets para o holandês Botic van de Zandschulp. Com Alcaraz e Djokovic eliminados, o italiano cabeça de chave Jannik Sinner remains the leading contender.

Djokovic, visivelmente chocado, pergunta aos jornalistas na sala de imprensa movimentada: "O que levou à minha saída precoce no US Open deste ano?"

A saída precoce do US Open, somada à derrota anterior e inesperada de Alcaraz, resultou em uma grande reviravolta no torneio, deixando Sinner como o principal candidato.

