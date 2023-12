Pelé reúne estrelas do desporto num leilão de caridade

Quer uma camisola do Brasil pertencente a Pelé ? Uma camisola dos All Blacks autografada por Dan Carter? Uma fotografia dos New York Yankees autografada por Derek Jeter? A camisola do AC Milan de David Beckham?

Esses itens, além de outros de Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappe, estão entre os 229 que estarão à venda no próximo mês em um leilão organizado por Pelé para a fundação que ele criou em 2018 para ajudar crianças carentes.

O brasileiro, único jogador a conquistar três medalhas de campeão do mundo e muitas vezes considerado o melhor futebolista de todos os tempos, disse que todo o dinheiro angariado irá ajudar o Brasil na luta contra a pandemia de COVID-19 e na sua recuperação.

O lendário futebolista brasileiro Pelé é fotografado em 5 de outubro de 2018 em Nova Deli, Índia.

Até agora, 575.000 pessoas morreram no Brasil devido à COVID-19, o segundo maior número de mortes no mundo depois dos Estados Unidos.

"Pelé é uma lenda, é um ícone e outras estrelas do desporto admiram Pelé", disse à Reuters Martin Nolan, diretor executivo e CFO da Julien's Auctions, sediada em Beverly Hills.

"Como ele estava em casa, na sua bolha, teve tempo para se concentrar neste projeto".

Pelé forneceu alguns dos seus próprios artigos para o leilão de 22 de setembro, mas também pediu favores a amigos do mundo do desporto e do entretenimento.

Há camisas e fotos do Brasil, do Santos e do New York Cosmos autografadas por Pelé, de 80 anos, e outras assinadas por ex-companheiros de seleção brasileira, como Rivellino, Jairzinho e Clodoaldo.

Mario Zagallo, técnico da seleção brasileira campeã do mundo em 1970, que completou 90 anos no início do mês, também contribuiu, assim como Neymar, Roberto Baggio e Roger Milla.

O pé de Pelé

O campeão do mundo Franz Beckenbauer autografou várias fotografias dos seus tempos de New York Cosmos e de Alemanha Ocidental; há uma bola da final da Liga dos Campeões de 2015; e camisolas e equipamento utilizados no basquetebol, futebol americano, hóquei em campo e pólo aquático também estão à venda.

Um dos objectos que se espera que atinja um preço elevado é um molde de bronze banhado a ouro do pé de Pelé feito pelo escultor Dante Mortet.

Para além do futebol, Justin Timberlake, Maria Sharapova, Mark Wahlberg e a NBA doaram artigos.

"Tudo o que for de Pelé as pessoas vão querer, mas se mencionarmos Ronaldo, se mencionarmos Mbappe, esses ícones serão procurados", disse Nolan sobre os avançados de Portugal e França.

"Mas como se trata de um leilão de caridade, as pessoas aparecem sempre, são sempre extremamente generosas e pagam mais do que num leilão normal, porque sabem que o dinheiro vai para uma boa causa".

Este não é o primeiro leilão organizado por Pelé. Em 2016, leiloou mais de 1600 artigos de uma coleção que acumulou ao longo de seis décadas na ribalta e angariou 3,6 milhões de libras (4,90 milhões de dólares).

Este último leilão terá lugar no Mall Galleries em Londres e também está aberto a licitantes online.

Fonte: edition.cnn.com