Peço desculpa pelo incómodo que causei": Romelu Lukaku pede desculpa pela entrevista incendiária

Na entrevista, que foi gravada em dezembro mas divulgada na semana passada, Lukaku disse que não estava "contente" com a sua situação atual no clube londrino e que estava frustrado com o sistema que o treinador Thomas Tuchel tinha decidido utilizar.

O avançado belga disse ainda que um dia gostaria de regressar ao Inter de Milão, o que provocou a ira generalizada dos adeptos do Chelsea.

Lukaku insistiu que não era essa a sua intenção, mas diz que compreende "totalmente" as frustrações dos adeptos.

"Peço desculpa pelo incómodo que causei", disse à Chelsea TV. "Vocês sabem a ligação que tenho ao clube e compreendo perfeitamente que estejam chateados.

"Devia ter sido muito mais claro na minha mensagem. A entrevista era para me despedir dos adeptos do Inter e não para tentar desrespeitar os adeptos [do Chelsea], os meus colegas de equipa, o clube e o treinador.

LEIA: Thomas Tuchel surpreendido com os comentários "inúteis" de Lukaku sobre a insatisfação e o regresso do Inter de Milão

"Eles fizeram um grande esforço para me trazer para cá e eu queria voltar. Tenho estado numa missão desde que saí, por isso compreendo perfeitamente a frustração dos adeptos, mas agora cabe-me a mim garantir que mostro o meu empenho a 100%."

Lukaku marcou sete golos em 18 jogos desde que regressou ao Chelsea, num negócio recorde de 97,5 milhões de libras [132 milhões de dólares], mas nem sempre se encontrou na equipa titular.

Tuchel retirou Lukaku da equipa para o grande jogo da Premier League contra o Liverpool após a divulgação da entrevista à Sky Italia e disse na conferência de imprensa de terça-feira que também será multado.

"Haverá uma ação disciplinar e ele vai aceitá-la", disse Tuchel aos jornalistas. "Não é uma coisa pequena, não é a maior coisa e não torna impossível um regresso. De modo algum.

"Mas algo aconteceu e ele vai ser multado - ele precisa de aceitar isso."

Lukaku vai agora regressar à equipa para o jogo de ida da semifinal da Taça Carabao, na terça-feira, contra o Tottenham, já que Tuchel disse que o avançado "sente a responsabilidade de limpar a confusão".

Fonte: edition.cnn.com