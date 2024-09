- Peças da Ponte Carola sucumbiram em Dresden.

Uma parte da ponte Carol – uma via importante para entrar em Dresden – desabou na Elba durante a noite. O caminho para pedestres e bicicletas, bem como as trilhos do bonde, foram afetados, de acordo com o centro de incidentes. Segundo o Corpo de Bombeiros de Dresden, cerca de 100 metros da ponte estão envolvidos. Dois canos de aquecimento a distância foram danificados, lançando água quente.

Não há registro de feridos

Até agora, não há registro de feridos. De acordo com a Autoridade de Transporte de Dresden, nenhum bonde estava atravessando a ponte no momento. Como resultado, nem passageiros nem veículos foram afetados. Durante os dias úteis, as linhas 3 e 7 passam a cada hora, até mesmo à noite.

A parte sul da ponte, que se estende sobre a rua Terrassenufer e uma parte da Elba, sofreu danos. O corpo de bombeiros divulgou que uma abertura de um metro foi formada na borda da ponte do lado da cidade antiga. Além disso, os canos de aquecimento a distância foram comprometidos. "No momento, o aquecimento a distância não está funcionando em toda a área da cidade", declarou o corpo de bombeiros. Devido à água que sobe, partes da Terrassenufer estão completamente submersas.

Colapso por volta das 3h da manhã

A causa exata do colapso parcial da ponte por volta das 3h da manhã ainda é desconhecida. A ponte Carol é importante como uma das pontes de tráfego principais de Dresden. A área foi isolada. "Pedimos ao público que evite a área e não atrapalhe os serviços de emergência", disse um porta-voz do corpo de bombeiros.

Tranquilidade rural pela manhã. No entanto, grandes perturbações são esperadas durante os horários de pico, com bonde e tráfego de automóveis sendo redirecionados. A via fluvial federal está fechada, juntamente com a ciclovia do Elba e a Terrassenufer. "No momento, especialistas de várias áreas, a administração da cidade e todos os parceiros envolvidos estão se reunindo para discutir potenciais passos subsequentes", compartilhou o corpo de bombeiros.

Leia também: