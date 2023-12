Patrizia Kummer: A snowboarder suíça não vacinada diz que a quarentena dos Jogos de Pequim não é um castigo

Kummer, de 34 anos, que ganhou o ouro nos Jogos de Sochi 2014, já está em quarentena na capital chinesa como atleta não vacinado e disse que chegar à China implicava perder corridas de qualificação e preocupar-se com um lugar na equipa suíça.

"Por isso, na primavera passada, decidi... Tive de decidir se queria tomar a vacina ou não", disse Kummer, já com uma semana de quarentena, numa conferência de imprensa.

"No final, acabei por decidir que não, por razões pessoais", disse.

Inicialmente, Kummer disse que a sua decisão não tinha afetado os seus preparativos, até que os organizadores dos Jogos anunciaram, no final do ano passado, que os atletas não vacinados com destino a Pequim teriam de ficar em quarentena durante três semanas à chegada.

Enquanto os atletas vacinados não são obrigados a ficar em quarentena, Kummer foi forçada a rever o seu calendário de competições e a partir para Pequim muito mais cedo, ao mesmo tempo que se preocupava com a possibilidade de passar a seleção.

"Na primavera, quando tomei a decisão... Não teria sonhado com isso, que esta (quarentena) poderia ser possível". "Não me sinto castigada porque sabia, desde o início de setembro, que teria de cumprir a quarentena se fosse aos Jogos Olímpicos", afirmou.

"Na altura, pensei que as minhas hipóteses eram muito reduzidas. Mas sei o que tenho de fazer e compreendo que todos os países queiram proteger a sua população, porque estamos a viver uma pandemia e as coisas são como são."

Kummer disse que estava a lidar bem com a quarentena, apesar de estar longe dos membros da sua equipa, e que também estava a conseguir fazer sessões de treino dentro de casa.

"Temos de lidar com a situação e eu lido com ela à minha maneira e para mim. Está tudo bem, porque sou suficientemente criativa para conseguir fazer um bom treino físico", disse.

Fonte: edition.cnn.com