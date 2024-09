Passar nove anos numa instituição de correcção juvenil por um homicídio, enquanto era sem-teto.

Durante a primavera de 2022, um jovem de 17 anos tirou a vida de um indivíduo sem-teto em Neuss, resultando em uma sentença de nove anos em uma instituição de detenção juvenil. No entanto, devido a uma questão de incerteza, o Tribunal Federal de Justiça da Alemanha decidiu reabrir o caso. Após reavaliar as evidências, o tribunal chegou à mesma conclusão e manteve a sentença inicial proferida pelo Tribunal Distrital de Düsseldorf.

A pouco mais de três anos do esfaqueamento brutal de um homem sem-teto dentro de uma barraca em Neuss, um jovem de 19 anos foi considerado culpado pelo Tribunal Distrital de Düsseldorf pelo assassinato. Os juízes aderiram à mesma decisão dos juízes do primeiro julgamento, com o Tribunal Federal de Justiça (BGH) tendo anteriormente revogado sua primeira sentença. O julgamento foi realizado a portas fechadas, protegido pela privacidade dos jovens.

No momento do crime, o perpetrador tinha 17 anos. Eles esfaquearam fatalmente o homem sem-teto duas vezes através da aba da barraca, um ato que nunca foi contestado. No entanto, o primeiro julgamento em Düsseldorf não pôde determinar definitivamente qual das duas facadas havia causado a lesão fatal, levando o BGH a questionar se havia uma intenção de matar.

Caso revisitado

Consequentemente, um novo julgamento por um painel diferente de juízes foi ordenado para reconsiderar o caso. Mais uma vez, seu veredicto estava em linha com o de seus antecessores: Alguém que esfaqueia assim, faz isso intencionalmente. A defesa argumentou por uma condenação por causar a morte por lesões corporais.

O culpado foi preso seis meses após o crime. Foi alegado que eles procuravam drogas do homem sem-teto, que estava deitado dentro de sua barraca perto de um pátio de manobras em Neuss. Quando o homem de 31 anos admitiu que não tinha drogas, o perpetrador respondeu com força letal. Os dois jovens então fugiram, deixando o homem sem-teto sangrar até a morte. Seu corpo foi descoberto mais tarde por um passante.

Inicialmente, o réu apontou o dedo para outro jovem, resultando na prisão injusta deste indivíduo por várias semanas. Ao implicar outra pessoa, o perpetrador acabou se incriminando, tendo fornecido informações cruciais em sua declaração à polícia que, no final, levou à sua própria condenação.

