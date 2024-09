Paros idosos em conflito com o operador de veículos pesados

Jovens motoristas são frequentemente criticados por perderem o controle emocional enquanto dirigem. Após um incidente de trânsito em Baden-Württemberg, uma discussão entre três motoristas idosos ficou tão acalorada que agora suas habilidades de direção estão sendo questionadas.

Após seu veículo recreativo colidir com um caminhão em uma rodovia federal em Baden-Württemberg, o motorista do caminhão e um casal aposentado envolveram-se em uma discussão acalorada. A situação evoluiu para uma briga física, como relatado pela polícia de Ulm. Como consequência, eles podem perder seus privilégios de direção.

O casal, vindo do norte da Alemanha, estava aparentemente navegando pela B 30 em direção a Biberach. Devido às obras de construção na estrada, a rodovia de duas vias foi reduzida a uma única faixa perto da saída de Donaustetten, onde ambas as viaturas colidiram.

Mulher cai em valeta

Os motoristas então saíram de seus veículos e começaram a discutir. O motorista de 77 anos do veículo recreativo atingiu o motorista de 63 anos do caminhão no rosto. Em resposta, o motorista do caminhão retaliou com uma cabeçada forte, fazendo com que o homem idoso caísse no chão. Sua esposa, de 76 anos, então interveio, de acordo com os relatórios da polícia. Ela retaliou com um soco no abdômen do motorista do caminhão e um chute na canela. O homem retaliou, fazendo com que sua esposa caísse na valeta à beira da estrada.

A polícia investigou o acidente e também está examinando possíveis acusações de agressão. Eles informaram as autoridades de licenciamento sobre a participação dos indivíduos, que agora avaliarão se eles são aptos a operar um veículo em vias públicas.

A polícia avaliou os danos ao veículo recreativo em cerca de 500 euros, enquanto os danos ao caminhão foram estimados em cerca de 2.500 euros.

