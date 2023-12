Park Ji-sung: A ex-estrela do Manchester United pede aos adeptos para pararem de cantar o seu cântico que inclui estereótipos raciais

A estrela sul-coreana, um dos favoritos dos adeptos durante o seu tempo em Old Trafford, diz que não acha que os adeptos pretendam ofender, mas está ciente de que a canção faz com que os jogadores mais jovens se sintam desconfortáveis.

Park disputou mais de 200 jogos durante as suas sete épocas no United, tendo conquistado vários troféus, incluindo quatro títulos da Premier League e um da Liga dos Campeões.

Apesar de ter saído em 2012, os adeptos ainda cantam a sua canção e voltaram a fazê-lo num jogo desta época contra o Wolverhampton Wanderers, que tinha acabado de contratar o internacional sul-coreano Hee-Chan Hwang.

"Na Coreia, as coisas mudaram muito", disse Park ao podcast oficial do clube UTD.

"É verdade que, historicamente, as pessoas comiam carne de cão, mas hoje em dia, sobretudo a geração mais nova, odeia-a.

"Eu sei que os fãs do United não querem ofendê-lo por causa dessa música, mas ainda tenho que educar os fãs para parar com essa palavra [carne de cachorro], que hoje em dia é geralmente um insulto racial ao povo coreano".

'Aceitei como jogador'

Park, que se juntou ao United vindo da equipa holandesa PSV Eindhoven em 2005, diz que se sentiu desconfortável quando ouviu pela primeira vez o seu cântico como jogador, mas inicialmente considerou-o uma mudança cultural a que teria de se habituar.

Agora, já retirado do futebol, está consciente de que os tempos mudaram e exortou os adeptos a deixarem de o cantar.

"Foi uma das coisas que tive de aceitar, porque nunca pensei que os adeptos criassem uma canção com um significado mau", acrescentou.

"Fazem sempre uma canção para animar, para dar energia aos jogadores, para se orgulharem dos jogadores, é esse o meu pensamento. Foi por isso que aceitei como jogador".

No seu sítio Web, o Manchester United afirmou que "apoia totalmente os comentários de Ji-sung e insta os adeptos a respeitarem os seus desejos".

No mês passado, o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou que poderia ser necessário proibir o consumo de carne de cão , no meio do debate sobre a prática controversa e da crescente sensibilização para os direitos dos animais.

Fonte: edition.cnn.com